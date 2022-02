“Chi ha paura di Virginia Woolf?”: al Teatro Bellini di Napoli un classico del teatro contemporaneo

Ph Brunella Giolivo

Una straordinaria commedia di Edward Albee che è sulle scene in tutto il mondo dal 1962, anno del debutto a Broadway e che presenta tutte le contraddizioni del ceto medio attraverso la potenza distruttiva e lacerante del linguaggio

Sul palco del Teatro Bellini di Napoli dall’1 al 13 febbraio 2022 ci sarà “Chi ha paura di Virginia Woolf?” del più volte premio Pulitzer Edward Albee. Un testo che è diventato un classico del teatro contemporaneo e che fu rappresentato la prima volta a Broadway nel 1962 e che da allora gira tutto il mondo.

Famoso anche il film con Richard Burton e Elisabeth Taylor tratto sempre da questo testo di successo che fece scoprire le contraddizioni della borghesia degli anni ’60 tra alcol, ipocrisie e contraddizioni

Le contraddizioni del ceto medio degli anni ’60 in un nuovo allestimento

Un nuovo allestimento per “Chi ha paura di Virginia Woolf?” con la regia di Antonio Latella e con sulle scene Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Gianninima tratto da una traduzione di Monica Capuani.

E il gioco del massacro che avviene tra marito e moglie, entrambi insegnanti universitari, tra tante bugie e i piccoli e grandi drammi borghesi irrisolti, vengono riportati sulla scena in maniera brillante da Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni.

Un cast non ovvio, come dichiara il regista, non scontato, “un cast che possa spiazzare e aggiungere potenza a quella che spesso viene sintetizzata come una notturna storia di sesso ed alcool».

“Chi ha paura di Virginia Woolf?”: prezzi, orari e date

Quando: dall’1 al 13 febbraio 2022

dall’1 al 13 febbraio 2022 Dove: Teatro Bellini via Conte di Mola Napoli

Teatro Bellini via Conte di Mola Napoli Prezzo biglietto: da 15 a 25 € – Under29 – 15€ migliore posto disponibile

da 15 a 25 € – Under29 – 15€ migliore posto disponibile Contatti e informazioni: Teatro Bellini Napoli

