Concerto al Teatro San Carlo di Napoli per la Giornata della Memoria 2022

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto ed è stato così designato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Anche il Teatro San Carlo partecipa con uno speciale concerto

Ogni 27 gennaio, nella data in cui furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, viene celebrato il Giorno della Memoria, “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

A Napoli, come ogni anno, in questa data e nei giorni successivi ci saranno una serie di eventi ufficiali per ricordare il giorno della Memoria.

Il concerto del San Carlo per la Giornata della Memoria

Giovedì 27 gennaio 2022 al Teatro di San Carlo a Napoli si terrà un concerto straordinario in occasione della Giornata della Memoria 2022.

Il Concerto per la Giornata della Memoria si intitola “Il tempo della Fine. Quattro vite nell’apocalisse di Görlitz”. Sul palco ci saranno:

Violino | Gabriele Pieranunzi

Clarinetto | Gabriele Mirabassi

Violoncello | Silvia Chiesa

Pianoforte | Maurizio Baglini

Voce Narrante | Guido Barbieri

In programma l’Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps per violino, violoncello, clarinetto e pianoforte.

L’evento si terrà al Teatro di San Carlo il giorno giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 20.30 e dura 1 ora e 15 minuti circa, senza intervallo. I biglietti costano dai 15 ai 45 euro.

