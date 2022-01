The Spank di Hanif Kureishi al Teatro Bellini di Napoli

Un lavoro teatrale di Hanif Kureishi, un grande drammaturgo, regista e sceneggiatore inglese di fama mondiale che è stato anche candidato ai Premi Oscar

Dal 25 al 30 Gennaio 2022 al Teatro Bellini di Napoli The Spank di Hanif Kureishi, un grande drammaturgo, regista e sceneggiatore inglese contemporaneo di fama mondiale che è stato anche candidato ai Premi Oscar.

The Spank è uno spettacolo evento che racconta, con ironia e sarcasmo, il disagio dinanzi alla contemporaneità e nasce dal lavoro di Monica Capuani che ne ha curato la versione italiana. Un testo pieno di emozioni, nel quale l’amicizia di lunga data tra due amici di lunga diventa una lente d’ingrandimento per osservare la paura davanti alla contemporaneità, con straordinario senso dell’umorismo e una nota malinconica.

The Spank con Filippo Dini che è anche il regista

Il lavoro è frutto della traduzione Monica Capuani e viene presentato per la regia di Filippo Dini con, sulle scene, lo stesso Filippo Dini e Valerio Binasco per una produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Ambientato nella Londra dei nostri giorni, dove è nato e vive Kureishi, vede le vicende di Sonny e Vargas amici da molti anni, professionisti affermati come dentista e farmacista entrambi figli di immigrati.

Vivono e lavorano nella stessa strada, a poche decine di metri di distanza e si compiacciono del loro successo professionale e sociale e i loro incontri si svolgono sempre in un vecchio pub, lo Spankies. Un giorno, però, un piccolo e insignificante incidente mette in moto un meccanismo, amplificato dalle insidie della tecnologia, che sconvolge in modo irreparabile le loro vite.

The Spank di Hanif Kureishi: prezzi, orari e date

Quando: dal 25 al 30 Gennaio 2022

dal 25 al 30 Gennaio 2022 Dove: Teatro Bellini via Conte di Mola Napoli

Teatro Bellini via Conte di Mola Napoli Prezzo biglietto: da 15 a 25 € – Under29 15€ migliore posto disponibile

da 15 a 25 € – Under29 15€ migliore posto disponibile Contatti e informazioni: Teatro Bellini Napoli

