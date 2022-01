Un vizietto napoletano al Teatro Augusteo di Napoli con Gianfranco Gallo

Uno spettacolo musicale con tantissime situazioni comiche, sempre presentate con eleganza e puntualità, con personaggi divertenti e belle musiche, scritto, musicato e diretto da Gianfranco Gallo

Dal 21 al 30 gennaio 2022 al Teatro Augusteo di Napoli ci sarà “Un vizietto napoletano” con e di Gianfranco Gallo e con Gianni Parisi, Gianluca Di Gennaro e il divertentissimo Salvatore Misticone. “Un vizietto napoletano” è stato scritto, musicato e diretto da Gianfranco Gallo, ed è ispirato a “La cage aux folles”.

La storia, ambientata nell’anno del Giubileo, ci narra di Butterfly, artista omosessuale, e proprietario del locale Banana Blu vicino al porto di Napoli, storica casa del teatro ‘en travesti’ e dei suoi amici che frequentano il locale oramai vecchio e in declino. Ma al Banana Blu arriva una giovane dai modi spicci che cerca suo padre che non ha mai conosciuto. La madre che è in carcere, le ha detto nome e cognome del genitore che è lo stesso di Butterflly. Un lavoro divertente che ci narra di un mondo e di un epoca in cui non si pensava di poter parlare di diritti, di matrimoni, di adozioni, fatto di persone sempre empatiche, estroverse, in superficie allegre.

Uno spettacolo musicale con tantissime situazioni comiche sempre presentate con eleganza e puntualità, con personaggi divertenti e belle musiche che rendono piacevolissima la serata teatrale. Accesso con SuperGreenPass e Mascherina FFP2 – Prezzi platea € 35,00. Galleria € 25,00. Maggiori Informazioni Teatro Augusteo 081414243

