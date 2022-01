Weekend a Carditello con voli in mongolfiera, visite guidate e pony per bambini

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Nel prossimo weekend nel Real Sito di Carditello ci saranno tante attività per grandi e bambini per vivere momenti felici all’insegna della cultura e del benessere tra visite guidate, voli vincolati in mongolfiera e tante attività per bambini

Iniziano, anche per il 2022, i weekend pieni di tanti eventi e cose da fare nel sito Borbonico di Carditello per stare all’aria aperta e in compagnia tra cultura e benessere.

Previste di nuovo anche le visite accompagnate della domenica che ci faranno scoprire le bellezze del sito reale e, in particolare, si potranno vedere le Meridiane, le Scuderie, il Galoppatoio e la Cappella Reale. Il resto del sito è in ristrutturazione. Un viaggio attraverso la storia della Reggia borbonica che si effettuerà ogni ora dalle 11.30 alle 15.30.

Proseguono i voli vincolati in mongolfiera

Grande successo poi per i voli vincolati in mongolfiera che si terranno sia sabato che domenica e ci faranno vedere la Reggia e il bosco di Carditello dall’alto. L’attività è soggetta alle condizioni meteo, pertanto consigliamo di contattare gli organizzatori di Volare sull’Arte per assicurarvi che il servizio sia attivabile.

Domenica poi anche i pony per bambini, per passeggiate in sicurezza nel Galoppatoio della Reggia.

Programma del weekend a Carditello

Sabato 15 gennaio – Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 16 gennaio – Ore 10.00 – 13.00 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 16 gennaio – Ore 10.30 – 13.30 – Pony per bambini – Prenotazione non richiesta – Tel. 379 2981223 Mail info@fondazionecarditello.org

Domenica 16 gennaio Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata alla Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 Mail info@fondazionecarditello.org

Domenica 16 gennaio – Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Tutti gli eventi sono a pagamento- Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza – Super Green Pass è obbligatorio per chi ha superato i 12 anni di età.

