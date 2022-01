Peppe Servillo, Nicky Nicolai e Patrizio Trampetti: tre concerti da non perdere al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Tre concerti da non perdere nel prossimo weekend al Teatro Trianon Viviani con la bella musica di Peppe Servillo e i Solis string quartet, poi Stefano Di Battista e Nicky Nicolai e infine Patrizio Trampetti e Jennà Romano

Fine settimana con tanti eventi interessanti al Teatro Trianon di Napoli: si inizia venerdì 14 gennaio 2022 con un concerto di Peppe Servillo e i Solis string quartet con “Carosonamente” e poi sabato 15 arrivano Stefano Di Battista e Nicky Nicolai in “Ma perché mi inviti a cena?”. Concludono questo bel weekend musicale domenica 16 gennaio 2022 Patrizio Trampetti, Jennà Romano e Sandro Ruotolo in “‘O Sud è fesso”.

Come per tutti i teatri e luoghi pubblici in Italia per accedere in teatro è obbligatorio il possesso del super green pass e l’uso della mascherina. Un weekend pieno di bella musica che rispecchia la bella stagione con tanti interessanti eventi proposti, per il 2022, dal Teatro Trianon Viviani di Napoli

venerdì 14 gennaio – “Carosonamente” – Peppe Servillo e Solis String quartet –Venerdì alle 21, concerto con Peppe Servillo & Solis String quartet che rendono omaggio al grande Renato Carosone con “Carosonamente”, a distanza di cinque anni dall’uscita di Presentimento, l’album con il quale hanno affrontato i capolavori della canzone classica napoletana. Il Solis string quartet è composto dai violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, il violista Gerardo Morrone e il violoncellista e chitarrista Antonio Di Francia. Poltrona € 25.00 / Palchi € 20.00

sabato 15 gennaio – “Ma perché mi inviti a cena?” – Stefano Di Battista e Nicky Nicolai – Un bel concerto con Nicky Nicolai, una delle più importanti voci del jazz, e il sassofonista Stefano Di Battista con uno straordinario viaggio tra i maggiori successi della musica napoletana e internazionale. Poltrona € 29.00 / Palchi € 23.00

domenica 16 gennaio – “‘O Sud è fesso” – Patrizio Trampetti, Jennà Romano e Sandro Ruotolo – Un bel concerto spettacolo in cui la forma reading si alterna alla forma canzone, la musica di tradizione, come le tammurriate e le villanelle, alle sonorità della musica rock e d’autore, con strumenti a corde della tradizione etnica che si fondono con le sonorità psichedeliche degli anni ‘70. Con Patrizio Trampetti, già fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, Jennà Romano leader dei Letti Sfatti e Sandro Ruotolo, giornalista

Informazioni: sito ufficiale Teatro Trianon Viviani di Napoli – tel. 081 2258285.

