Il filo di mezzogiorno, il nuovo spettacolo di Mario Martone al Teatro Mercadante di Napoli

Al Teatro Mercadante di Napoli il nuovo spettacolo di Mario Martone sulla condizione femminile, sulla scoperta delle proprie fragilità e paure, sull’amore e sulla vita

Al Teatro Mercadante di Napoli fino al 16 gennaio 2022 ci sarà il primo spettacolo del nuovo anno dal titolo “Il filo di mezzogiorno” un nuovo spettacolo di Mario Martone, con Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco.

Tratto dall’omonimo libro di Goliarda Sapienza, nell’adattamento di Ippolita Di Maio, il nuovo lavoro del grande regista Mario Martone ci presenta un’attenta analisi sulla condizione femminile, sulla scoperta delle proprie fragilità e paure, sull’amore e sulla vita.

Atteso al Teatro Mercadante di Napoli per il debutto lo scorso settembre e poi cancellato per le chiusure, Il filo di mezzogiorno ha poi debuttato al Teatro India di Roma, ed è stato rappresentato anche in vari teatri d’Italia sempre con grande successo di pubblico e di critica. Ottima l’interpretazione di una straordinaria Donatella Finocchiaro nei panni della paziente Goliarda Sapienza e bravissimo anche Roberto De Francesco in quelli dello psicoanalista.

Un grande spettacolo tratto da un bel libro

Lo spettacolo è tratto da “Il filo di mezzogiorno” il libro di Goliarda Sapienza, partigiana, poi femminista, sempre controcorrente, sempre contro il conformismo che ha combattuto sempre con tutti i mezzi possibili, primo fra tutti la scrittura.

Un libro che insegue la sua memoria, i ricordi, le sensazioni: lo psicoanalista la guida, la accompagna, la segue fino a farla uscire dalle tenebre in cui era precipitata dopo un ricovero in manicomio.

Lo spettacolo è una produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Maggiori informazioni – Il filo di mezzogiorno di Mario Martone

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata