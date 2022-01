Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo di Napoli

Teatro di San Carlo, Stagione dÕ Opera 2011-2012 - Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro San Carlo - Nuovo AllestimentoLUCIA DI LAMMERMOOR di Gaetano Donizetti, libretto di Salvatore Cammarano, direttore Nello Santi, regia Gianni Amelio, maestro del coro Salvatore Caputo, scene Nicola Rubertelli, costumi Maurizio Millenotti, luci Pasquale MariLucia di Lammermoor: Jessica Pratt/Rosanna Savoia (11 febbraio), Sir Edgardo di Ravenswood: Gianluca Terranova/Ismael Jordi (11/14/18 febbraio), Raimondo Bidenbend: Giacomo Prestia/Dario Russo (11 febbraio), Lord Enrico Ashton: Claudio Sgura/Vittorio Vitelli (11 febbraio), Lord Arthur Bucklaw: Gino Nitta, Alisa: Miriam Artiaco, Normanno: Angelo Casertano - 10 al 18 febbraio 2012

Tornerà al Teatro di San Carlo di Napoli, come secondo titolo in cartellone della nuova Stagione Lirica, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti composta dal grande musicista proprio per il Massimo Napoletano

Dal 15 al 29 gennaio 2022 torna sul palco del Teatro San Carlo di Napoli il capolavoro di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, opera composta proprio per il Massimo napoletano nel 1835, durante la direzione artistica di Donizzetti tra il 1822 al 1838.

Il capolavoro di Donizetti è un’opera in tre atti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto da The Bride of Lammermoor di Walter Scott e sarà al San Carlo con sei recite eccezionali fino al 29 gennaio 2022.

La regia dell’opera sarà di Gianni Amelio per una produzione del Teatro di San Carlo che vedrà sul podio a dirigere Orchestra e Coro il maestro Carlo Montanaro, con il Maestro del Coro José Luis Basso.

Importanti gli interpreti che sono Gabriele Viviani nella parte di Lord Enrico Ashton mentre Lucia, sarà interpretata dal soprano statunitense Nadine Sierra. Sir Edgardo di Ravenswood vedrà Pene Pati, al suo debutto in Italia e Raimondo Bidebent sarà Nahuel di Pierro.

Lucia di Lammermoor un dramma scritto per il San Carlo da Donizetti

Lucia di Lammermoor è un dramma tragico in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Cammarano e la prima dell’opera si tenne a Napoli, proprio al Teatro di San Carlo, il 26 settembre 1835 ed ebbe un grande successo.

Dopo la prima sono state più di sessanta le edizioni di Lucia di Lammermoor che sono andate in scena al Teatro di San Carlo, ed in queste si sono avvicendati cantanti prestigiosi tra i quali, nel 1956, anche Maria Callas.

Le recite si terranno nei seguenti giorni:

sabato 15 gennaio 2022, ore 19:00

martedì 18 gennaio 2022, ore 20:00

venerdì 21 gennaio 2022, ore 20:00

domenica 23 gennaio 2022, ore 17:00

mercoledì 26 gennaio 2022, ore 18:00

sabato 29 gennaio 2022, ore 19:00.

Lucia di Lammermoor al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando : Dal 15 al 29 gennaio 2022

: Dal 15 al 29 gennaio 2022 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli.

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli. Prezzo biglietti: da € 20 a € 150

da € 20 a € 150 Contatti e informazioni: 081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17.

081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17. Sito ufficiale Teatro di San Carlo

