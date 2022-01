Edoardo Bennato al Teatro Augusteo di Napoli con Peter Pan Rock ’n’ Roll tour

Un grande tour Peter Pan Rock ’n’ Roll tour che celebra i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato. Spostato dal 2020 ora andrà dal vivo all’Augusteo il 1 febbraio

Arriva anche al Teatro Augusteo di Napoli il 1 febbraio 2022, il grande tour dal vivo di Edoardo Bennato con il suo attesissimo Peter Pan Rock’n’roll.

Annunciato per il 2020 e poi in parte spostato ora il tour arriverà al Teatro Augusteo di Napoli per celebrare i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette”, che portò al successo Edoardo Bennato e che fu, con il successivo tour, il primo in Italia a riempire gli stadi con i suoi concerti.

E oggi dopo 40 anni Bennato è sempre sulla breccia con le sue belle e nuove canzoni, come “Ho fatto un selfie”, e con i suoi concerti dal vivo che ci regalano sempre tre ore di grande musica live piena di tanta energia.

Peter Pan Rock’n’roll tour di Edoardo Bennato

Un bel progetto live il “Peter Pan Rock’n’roll ” che era partito nel 2020 ma che è stato in parte fermato dall’emergenza e che ora arriva finalmente a Napoli dopo essere stato nei teatri più importanti d’Italia riempiendoli di un grande rock & blues.

Tanta buona musica dal vivo con 40 anni di successi con sul palco la On stage Be Band, la formazione che accompagna da tempo Bennato e che è composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

Edoardo Bennato al Teatro Augusteo: prezzi, orari e date

Quando : 1 febbraio 2022 alle ore 21:00

: 1 febbraio 2022 alle ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli Prezzo biglietto : da 28 a 48€ – Acquista i biglietti su Ticketone

: da 28 a 48€ – Contatti e informazioni: Informazioni al botteghino: 081414243– 081405660

