I saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano prima dell’Epifania

Iniziano prima dell’Epifania i saldi invernali a Napoli e in tutta la Campania, sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali. E ci potranno essere anche sconti che possono arrivare al 50%

A Napoli ed in Campania la data di partenza dei saldi sui prodotti invernali decisa dalla Regione Campania è quella di mercoledì 5 gennaio 2022, il giorno prima dell’Epifania. Una scelta in accordo con quanto stabilito dalla conferenza di Regioni e Province autonome che faranno iniziare in quasi in tutta Italia i saldi il 5 gennaio 2022, la vigilia dell’epifania.

A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania a partire dal 5 gennaio si troveranno i negozi e Centri Commerciali che applicheranno sconti che talvolta potranno arrivare anche fino al 50%. Solo in Basilicata e la Sicilia i saldi inizieranno il 2 gennaio mentre tutte le altre regioni italiane, Campania compresa inizieranno il 5 gennaio 2022.

In Campania saldi dureranno fino martedì 1 marzo 2022 mentre nella altre regioni le date variano, in linea di massima tra il 1 e il 6 marzo, ma c’è chi arriva anche al 31 marzo come il Friuli Venezia Giulia.

Valgono naturalmente tutte le normative vigenti per l’emergenza per uno shopping divertente, ma soprattutto sicuro con mascherine obbligatorie, disinfezione mani, distanziamento ecc.

