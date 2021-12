Voli in Ultraleggero e in Mongolfiera al Sito Borbonico di Carditello

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Continuano gli eventi speciali nel sito Borbonico di Carditello all’insegna del divertimento e del benessere per grandi e bambini tra voli in mongolfiera, in ultraleggero e poi spettacoli, visite guidate e tanto altro sempre in sicurezza con obbligo di green pass

Ultimi giorni speciali nel sito Borbonico di Carditello con la versione natalizia di Carditello Experience che si terrà fino al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini.

Dopo tante visite teatralizzate, eventi musicali ed artistico-culturali, voli vincolati in mongolfiera e passeggiate sui pony per bambini, degustazioni degli ottimi vini del territorio arrivano anche dei voli speciali con uno speciale aereo ultraleggero sopra il sito Borbonico e le vaste aree verdi vicine.

Voli in Mongolfiera e anche straordinari voli in ultraleggero

Grande successo per i voli in mongolfiera con Volare sull’Arte, voli vincolati con una lunga corda che permetterà alla mongolfiera di salire in cielo fino a 20 metri ma di restare sempre vincolata ad una grande corda. I prossimi voli si terranno nei seguenti giorni:

2 gennaio 2022 / ore 10,30 – 13,30 / 15,00 – 18,00/

6 gennaio 2022 / ore 10,30 – 13,30 / 15,00 – 18,00/

Non è richiesta prenotazione basta arrivare negli orari previsti – i voli saranno in ordine di arrivo e soggetti alle condizioni di tempo.

Costi 15 € adulti – 12-15 anni 10 € – 5-11 anni 5€ – minori di 5 anni gratis – informazioni 348 80 36 204

La Fondazione Carditello propone anche ed in esclusiva alcuni voli in ultraleggero su Carditello che si terranno a partire dal giorno 8 dicembre a bordo dell’autogiro Magni Gyro M16 TT per una durata di circa 40 minuti, con un’altezza di navigazione media pari a 150 metri. I voli costano 160 € e necessitano di prenotazione obbligatoria al numero 348 80 36 204 dove si potranno anche chiedere tutte le informazioni. Tutti gli eventi sono a cura di Volare sull’Arte.

Altri appuntamenti a Carditello

Tra gli altri appuntamenti a Carditello vi segnaliamo:

Domenica 2 gennaio 2022

Ore 10.00 – 13.30 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – info Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 10.30 – 13.30 – Pony per bambini – Prenotazione non richiesta – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata alla Meridiana, Cappella Reale e Scuderie – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Tutti gli eventi sono a pagamento. Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative per l’emergenza in vigore – Green Pass è obbligatorio per chi ha superato i 12 anni di età.

Anche la festa della Befana a Carditello

Giovedì 6 gennaio a Carditello anche una bella festa della Befana nel bosco dei Cerri dalle 10,30 alle 13,30. Si terrà l’evento spettacolo “ la tradizione della Befana” a cura della Mansarda. Partecipare costa 15 euro con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni al 339 80 85 602

Per accedere a tutti gli eventi a Carditello occorre esibire il Green Pass. Maggiori informazioni Fondazione Carditello

