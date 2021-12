Natale a Ravello: concerti e spettacoli con Toni Servillo e Alessandro Preziosi

Natale da non perdere nello splendido Auditorium Oscar Niemeyer a picco sul mare della divina costiera amalfitana con tre eventi in prima assoluta con il Concerto di Santo Stefano e spettacoli con Tony Servillo e Alessandro Preziosi

Grandi spettacoli a Ravello anche nel periodo natalizio con tre eccezionali eventi in prima assoluta che si terranno nello splendido Auditorium Oscar Niemeyer. Si inizia ricordando Dante con due eventi che chiudono le celebrazioni nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte con due grandi nomi del teatro e del cinema come Toni Servillo e Alessandro Preziosi.

Poi un grande Concerto di Santo Stefano con la presenza di Lisette Oropesa, uno dei più importanti soprani odierni acclamata nei grandi teatri come il Metropolitan, il Covent Garden, l’Opera di Parigi a quella di Vienna e la Scala. La grande soprano sarà assieme alla Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Fabrizio Maria Carminati.

Splendido l’evento di Sabato 11 dicembre dal titolo Le voci di Dante con Toni Servillo nominato da poco dal New York Times tra i primi 25 attori del secolo in un monologo. Da non perdere i prossimi due

Natale 2021 a Ravello all’Auditorium Oscar Niemeyer

Domenica 19 dicembre, ore 12.00 – Nel nome di Dante – Alessandro Preziosi , voce recitante e Stefano Di Battista, sax alto con la partecipazione di Daniele Sorrentino, contrabbasso – Prima assoluta – Posto unico €25. Uno spettacolo eccezionale che accosta la lettura dei versi della Divina Commedia al sax di Battista su musiche di Coltrane e altri grandi del jazz.

Domenica 26 dicembre, ore 18.30 – Concerto di Santo Stefano – Lisette Oropesa, soprano – Nuova Orchestra Scarlatti – Direttore Fabrizio Maria Carminati – Musiche di Rossini, Puccini, Paisiello, Gounod, Bellini,Verdi, Donizetti, Meyerbeer, Massenet Posto unico €25. Debutto a Ravello di Lisette Oropesa acclamata nei grandi teatri del mondo assieme alla Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Fabrizio Maria Carminati con un programma raffinato e popolare per salutare il 2021.

Natale 2021 a Ravello: prezzi, orari e date

Quando: 11, 19 e 26 dicembre 2021

11, 19 e 26 dicembre 2021 Dove: Auditorium Oscar Niemeyer Ravello

Auditorium Oscar Niemeyer Ravello Prezzo biglietto: 25 euro a evento

25 euro a evento Contatti e informazioni: Acquisto biglietti sul sto ufficiale o su Etes. La biglietteria sarà anche attiva, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, l’11, 19 e 26 dicembre a partire da due ore prima l’inizio dello spettacolo.- Ingresso con Green Pass e in base a quanto previsto dalla legislazione vigente

