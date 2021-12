Tradizioni e Bollicine: tre giorni di festa a Campoli del Monte Taburno

Ph facebook Pro Loco Campoli monte Taburno

Un percorso degustativo speciale tra le bontà della gastronomia e gli ottimi vini del territorio a Campoli con anche i prodotti artigianali di qualità e mercatini immersi in una suggestiva atmosfera natalizia con le belle luminarie che illumineranno il piccolo borgo sannita.

Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre 2021, nel centro storico di Campoli del Monte Taburno nel beneventano, si terranno tre giorni di festa con Tradizioni e Bollicine, un evento organizzato dalla Pro Loco Monte Taburno.

Tutto il piccolo borgo sannita si trasformerà in un caratteristico villaggio natalizio che rispecchierà le tradizioni natalizie campolesi e della Campania presentando anche tanti ottimi prodotti della buona enogastronomia locale.

A Campoli la buona enogastronomia locale e non solo

Non mancheranno infatti le eccellenze del territorio come lo spumante di uva Falanghina e Aglianico che viene prodotto nel borgo ai piedi del Taburno. Ma a Tradizioni e Bollicine non solo ottimi vini ma anche tanti sapori, profumi, prelibatezze da gustare come i buoni prodotti locali che saranno in mostra per tre giorni a Campoli del Monte Taburno.

I visitatori troveranno un percorso degustativo ad hoc che consentirà anche di apprezzare le prestigiose Cantine dei produttori locali di vino. Non mancheranno i buoni prodotti e dolci della tradizione, dai mostacciuoli ai panettoni, agli struffoli e poi i prodotti da forno, come il pane, conosciuto in tutta la regione. E poi confetture, marmellate, miele e i buoni salumi e prodotti caseari con anche prodotti alla brace e pizze e prodotti di friggitoria dolci e salate

Tre serate di festa a Campoli del Monte Taburno

Nel piccolo borgo sannita non mancheranno prodotti artigianali di qualità con mercatini che saranno immersi in un’atmosfera natalizia suggestiva con luci natalizie che illumineranno il borgo. Completeranno le tre giornate spettacoli di musica itinerante che animeranno le vie del borgo.

Tradizioni e Bollicine animerà Campoli del Monte Taburno dalle ore 19:00 nei giorni dal 17 al 19 dicembre nel pieno rispetto delle normative in vigore. Tre magiche serate pre-natalizie da non perdere. Maggiori informazioni Pro loco Monte Taburno.

