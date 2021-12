Art Days: 4 giorni dedicati all’arte contemporanea a Napoli e in Campania

Per quattro giorni a Napoli e in Campania tanti eventi dedicati all’arte contemporanea tra mostre, talk, visite guidate, dibattiti, performance e workshop, in Musei, Fondazioni e gallerie pubbliche e private della regione

Dal 16 al 19 dicembre 2021 arriva a Napoli e in Campania Art Days Campania una grande manifestazione che ci propone un dialogo di 4 giorni dedicati all’arte contemporanea con 51 eventi tra 25 gallerie, 13 spazi indipendenti, 3 musei, 4 fondazioni con anche associazioni, curatori e collezionisti.

Aperti in questi giorni spazi privati, musei e fondazioni per questo grande evento dedicato all’arte in Campania e che si svolgerà non solo a Napoli, ma anche Salerno, Benevento e Caserta per far dialogare tutti coloro che si occupano di arte contemporanea attraverso un evento condiviso di livello nazionale e internazionale.

Coinvolti i principali “attori” dell’arte contemporanea della Campania

Ad Art Days Campania partecipa anche il Madre, il museo d’arte contemporanea Donnaregina, ma anche altre istituzioni pubbliche e private della Campania come il Museo Plart, Casa Morra, la Fondazione Morra Greco, la Galleria Alfonso Artiaco e la Collezione Agovino, e tutte le principali gallerie della regione.

Le giornate verranno divise in focus specifici per zone geografiche in modo che il pubblico partecipante possa spostarsi con comodità tra i siti e gli splendidi palazzi che ospitano le realtà contemporanee.

La prima giornata di giovedì 16 verrà tutta dedicata alle province e ai rispettivi comuni partecipanti con eventi tra Sorrento, Salerno, Benevento, Caserta mentre quelle di venerdì e sabato saranno giornate dedicate a Napoli con eventi e mostre nei quartieri del Centro Storico e di Chiaia. Domenica 19 sarà dedicata alla provincia di Napoli, con eventi in città come Torre Del Greco, Nola e Pozzuoli, dove si terminerà nello straordinario Macellum – Tempio di Serapide.

Ogni giorno di Art Days sarà possibile partecipare a talk, mostre, visite guidate, dibattiti, performance e workshop, sempre su prenotazione e nel rispetto delle normative vigenti. Il pubblico troverà presso ogni partecipante un pieghevole cartaceo con mappa di operatori culturali e eventi.

Maggiori informazioni e programma completo – sito ufficiale Art Days – Facebook Art Days – Instagram Art Days

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata