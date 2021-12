Giullarte, il Festival internazionale degli Artisti di Strada ad Atripalda in Irpinia

Ph Facebook Giullarte

Un bell’evento che si ripete da anni con successo che presenta sempre artisti di alta qualità e una bella atmosfera di festa tra arte, spettacoli, musica e installazioni che quest’anno sono ispirate a “La Strada” di Federico Fellini

Grande festa in Irpinia per la ventesima edizione di Giullarte il Festival internazionale degli artisti di strada ad Atripalda che quest’anno si ispira a La Strada di Federico Fellini, un capolavoro e legato al mondo dell’arte da strada.

Una grande e bella festa che ritorna dopo la sosta forzata dello scorso anno e che si presenta in versione natalizia ma sempre con artisti di alta qualità che sapranno ricreare lo scenario unico che il Festival ha sempre saputo esprimere.

“Giullarte” era inizialmente previsto ad Atripalda in Irpinia per tre domeniche, il 5, 12 e 19 dicembre ma l’evento di domenica 5 non si è svolto per il maltempo. Confermate al momento le altre due giornate che riempiranno di colori e magia il centro storico, le strade principali e le piazze della città di Atripalda.

Programma di Giullarte, Festival Internazionale di Artisti di Strada

Domenica 5 l’evento non si è svolto per il maltempo ma è confermato per le prossime due domeniche. Probabilmente gli artisti che dovevano esibirsi il 5saranno redistribuiti nelle giornate del 12 e 19 dicembre. Consultate sempre la pagina degli organizzatori per le eventuali variazioni.

domenica 12 dicembre – passeggiata turistica alla scoperta del centro storico e delle rilevanze storico-culturali della città – Dalle 16 alle 20, nel centro storico, Piazzetta degli Artisti, via Fiume, via Gramsci, via Aversa, via Santi Sabino e Romolo spettacoli d’arte di strada degli artisti Mo’ Better Band, Premiata Ditta Amilcare Polpacci E Fratelli, Jane Gota Da Cruz (Opera Circus Animation),

– passeggiata turistica alla scoperta del centro storico e delle rilevanze storico-culturali della città – Dalle 16 alle 20, nel centro storico, Piazzetta degli Artisti, via Fiume, via Gramsci, via Aversa, via Santi Sabino e Romolo spettacoli d’arte di strada degli artisti Mo’ Better Band, Premiata Ditta Amilcare Polpacci E Fratelli, Jane Gota Da Cruz (Opera Circus Animation), domenica 19 dicembre – passeggiata turistica alla scoperta del centro storico e delle rilevanze storico-culturali della città. Dalle 16 alle 20 spettacoli in piazza Umberto I e Via Roma con gli artisti Mo’ Better Band, Jane Gota da Cruz (Opera Circus Animation), Baracca dei Buffoni, Dedalo e Balloon Express.

Nei giorni della manifestazione i negozi resteranno aperti fino alle ore 22 per favorire lo shopping natalizio.

Giullarte, Festival Internazionale di Artisti di Strada

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata