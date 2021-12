Degusta 2021: Mercatini di Natale e prodotti a KM0 a Pozzuoli

© Humphrey Muleba

Nel centro di Pozzuoli una festa in attesa del Natale una grande Mostra Mercato di Natale con anche prodotti tipici della tradizione enogastronomica che propone anche tanti eventi ad ingresso gratuito

Si terrà nel cuore di Pozzuoli, al Corso della Repubblica, dal 7 al 12 dicembre 2021, l’edizione 2021 di “Degusta Pozzuoli” organizzata da Eccellenza in Piazza con il patrocinio del Comune di Pozzuoli. Una festa in attesa del Natale a Pozzuoli, una grande Mostra Mercato di Natale con anche prodotti tipici della tradizione enogastronomica che promette anche tanti eventi ad ingresso gratuito.

In particolare per i bambini, che attendono con ansia il Santo Natale, ci saranno varie sorprese e attività tra cui l’ufficio postale per le letterine renderanno, dei laboratori creativi a loro dedicati con creazione di doni, addobbi, decori e biglietti di auguri con materiale di riciclo e poi una zona trucca bimbi tutta dedicata al Natale. Tante cose per rendere più emozionante e lieta l’attesa di questo prossimo Natale.

Una Mostra Mercato di Natale nel centro di Pozzuoli

In questa grande Mostra Mercato di Natale che sarà su Corso della Repubblica per ben 6 giorni, i visitatori potranno anche trovare i prodotti tipici della tradizione enogastronomica e quelli del periodo natalizio. Ci saranno ottimi prodotti agroalimentari proveniente da varie regioni italiane con tanti ottimi prodotti della Campania.

Degusta 2021 Pozzuoli si terrà sul Corso della Repubblica a Pozzuoli dal 7 al 12 dicembre 2021 con apertura il giorno 7 dicembre alle ore 17.30 e poi tutti i giorni dalle 9.30 alle 23.00 sempre ad ingresso libero.

Maggiori informazioni – Eccellenza in Piazza – Degusta 2021 Pozzuoli Corso della Repubblica

