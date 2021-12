Mercatini di Natale e luminarie natalizie nel Borgo Medievale di Castellabate

Ph Mercatini di Natale Castellabate

Nel Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia, si terrà l’edizione 2021 Mercatini di Natale con tanti stand natalizi lungo le strette strade del borgo medioevale con mercatini, presepi e poi anche piccoli spettacoli e degustazioni di prodotti enogastronomici locali

Si terrà anche nei giorni 8, 10, 11 e 12 dicembre 2021 la nona edizione dei Mercatini di Natale un evento allestito tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Tutto il piccolo borgo di Castellabate si tingerà in questi giorni di bellissimi colori natalizi per celebrare questo evento con i tradizionali Mercatini Natalizi che saranno aperti al pubblico dalle ore 10,00 alle 22.00.

I mercatini si terranno nel centro storico del borgo cilentano

Previsti tanti stand natalizi lungo le strette strade del borgo medioevale con mercatini, presepi e poi anche piccoli spettacoli e degustazioni di prodotti enogastronomici locali che troveremo anche in vendita. Per favorire il deflusso ordinato dei visitatori l’accesso ai Mercatini di Natale di Castellabate è situato sul Belvedere San Costabile, e gli stand sono disposti lungo un percorso prestabilito fino all’uscita che sarà a via G. Amendola.

Nell’area dei mercatini, per garantire una visita in piena sicurezza, è obbligatorio l’uso della mascherina, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e il divieto di assembramenti lungo il percorso. Inoltre potrà essere richiesto di esibire il Green Pass personale e valido (a partire dai 12 anni) come richiesto dal Comando della Polizia Municipale.

Maggiori informazioni Sito Ufficiale Mercatini di Natale a Castellabate

