Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato 2021 a Caserta

Una simpatica e grande Fiera del Vintage in un polo fieristico che vuole coinvolgere nella vendita di cose usate contro il facile usa e getta con anche una grande area dedicata al Salone dell’Antiquariato Caserta a tutte le cose e agli oggetti di un tempo.

Ingresso libero alla prossima Fiera del Vintage che avrà anche una zona dedicata al Salone dell’Antiquariato di Caserta che si terra sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 20.00 presso il Polo Fieristico A1Expò in Viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista vicino Caserta, uscita autostrada Caserta Sud con parcheggio interno.

Una speciale Fiera del Vintage che vuole coinvolgere il pubblico nel grande gioco della vendita di cose usate, contro il facile usa e getta e all’insegna della riscoperta delle cose di un tempo. E questa Fiera del Vintage di Caserta sarà una “Special Edition” perché ci sarà anche la presenza del Salone dell’Antiquariato Caserta con una grande area riservata esclusivamente a tutte le cose e agli oggetti antichi portati dagli espositori.

La Fiera del Vintage è alla sua quinta edizione.

Un evento che ritorna, dopo il successo delle edizioni precedenti, per la quinta volta presentando anche esclusivo salone dedicato completamente all’antiquariato. Una Fiera del Vintage dove troveremo di tutto un po a partire dagli oggetti più trendy delle precedenti generazioni. Saranno infatti tanti gli oggetti presenti in fiera che appartenevano alle tradizioni dei nostri genitori, zii, nonni, tutti tirati a lucido e presentati in Fiera per vivere una nuova vita.

Non mancheranno oggetti di antiquariato, di artigianato, e poi anche di abbigliamento, con ampio spazio al collezionismo. E ci sarà anche posto per tante auto e moto d’epoca, alcune restaurate e altre da restaurare e ci sarà anche chi proporrà ricambi ed accessori originali, manualistica, editoria tecnica specializzata e tantissimo altro ancora.

Due giorni da non perdere per tutti gli amanti del vintage ma anche per chi vuole solo curiosare tra cose antiche e pezzi di vero antiquariato.

Come accedere alla Fiera del Vintage

L’ingresso alla Fiera del Vintage con anche il Salone dell’Antiquariato sarà gratuito e sarà aperta dalle 10.00 alle 20.00. Per accedere all’area espositiva è necessario il Green Pass e l’uso della Mascherina e bisogna mantenere il distanziamento.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato

