3 giorni di festa per il Vino Novello e le Castagne a Torrecuso (BN)

© Tijana Drndarski

Festa a Torrecuso nel beneventano per i due prodotti tipici della zona, il buon vino novello di questo periodo e le castagne, con tre giorni di eventi tra buon cibo, musica, teatro e passeggiate alla scoperta del borgo antico

A Torrecuso, in provincia di Benevento, dal 19 al 21 novembre 2021 torna l’appuntamento autunnale di Novello e Castagne, l’evento organizzato dal Forum dei giovani di Torrecuso e che quest’anno giunge alla sua V edizione.

E per questo atteso ritorno a Torrecuso promettono un fitto programma per questi 3 giorni di festa con tanti eventi tra musica, teatro, esposizioni, ma soprattutto tanti stand enogastronomici con quei piatti tipici della zona che la buona terra riesce ad offrire.

Trekking urbano per conoscere la zona

Tra le novità di questa V°edizione di Novello e Castagne ci sarà l’occasione di partecipare domenica 21 novembre al primo trekking urbano di Torrecuso in collaborazione con Trekking camposauro. Un percorso in questo bel territorio che darà la possibilità di ammirare le bellezze del borgo e lo splendido centro storico. Un evento gratuito che inizia alle 9,15 e termina alle 13 su un percorso di 6-7 km su prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 345 746 3213 – 331 332 8201 – Ci sarà anche la possibilità di pranzare presso lo stand di Novello e castagne con menù a 10 euro.

Serate musicali, buon cibo e tanto vino novello a Torrecuso

Non mancheranno anche serate musicali come venerdì 19 novembre in Piazza A. Fusco si saranno alla V°edizione di Novello e castagne i Soulpalco e poi a Torrecuso sabato 20 novembre arriverà ‘Nduccio per cantare, ridere e ballare con il suo Suona Tour.

E poi naturalmente tante buone specialità locali a base di Castagne e dei buoni prodotti della zona e tanto buon vino Novello dei produttori di Torrecuso. Venerdì e Sabato la festa inizia alle 19 mentre domenica gli stand sono aperti anche a pranzo.

Per accedere all’area della Festa è obbligatorio il Green Pass. Maggiori informazioni e programma aggiornato – Forum dei Giovani di Torrecuso – 327 133 9629

