Accordi@DISACCORDI: A Napoli il Festival internazionale del cortometraggio

foqus foto di repertorio

Ingresso gratuito per il Festival internazionale del cortometraggio a Napoli con 158 proiezioni tra il PAN e la Corte dell’Arte di FOQUS. Possibile seguire tutto il festival anche online con soli 4 euro

Si terrà dal 16 al 21 Novembre 2021, con accesso gratuito, a Napoli e online, la 18^ edizione di accordi @ DISACCORDI, il Festival internazionale del cortometraggio diretto da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano. In presenza tra il PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in via dei Mille, e la Corte dell’Arte di FOQUS ai quartieri Spagnoli le proiezioni di ben 158 tra cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di 32 nazioni, con moltissime opere in anteprima e poi incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate.

Anche quest’anno grandi numeri per Accordi @ DISACCORDI, il Festival internazionale del cortometraggio cui hanno partecipato ben 3927 opere pervenute da 122 Paesi: la struttura del festival presenta sezioni di sei concorsi (internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d’animazione e film a tematica ambientale) cui si affiancherà quest’anno, oltre alla sezione “Cortissimi”, quella fuori concorso dei film sperimentali giunti dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia e da moltissime nazioni dei sette continenti.

Accordi @ DISACCORDI: un Festival in presenza e Online

La 18 edizione di Accordi @ DISACCORDI sarà ad ingresso gratuito in presenza e si svolgerà essenzialmente al PAN, il Palazzo delle Arti Napoli di via dei Mille, mentre la serata conclusiva della manifestazione del 21 Novembre 2021 si terrà presso la Corte dell’Arte di FOQUS ai Quartieri Spagnoli con la cerimonia di premiazione finale condotta dalla presentatrice Mariasilvia Malvone.

Oltre alle proiezioni in presenza sarà possibile seguire il Festival sulla piattaforma internazionale Festhome TV fino al 5 dicembre, con l’intento di raggiungere un pubblico più ampio. Con un accredito di 4 Euro si potrà seguire il programma del festival via computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare oltre alle tantissime opere in anteprima nazionale ed europea anche molti film brevi destinati alla sola visione online, come se si avesse a disposizione un posto in prima fila al cinema.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata