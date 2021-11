La Villa dei Misteri: Cena con delitto e indagine a Villa Signorini ad Ercolano

Una divertente serata nella splendida Villa Signorini ad Ercolano, una straordinaria villa Vesuviana del Miglio d’oro completamente restaurata

Contenuto a pagamento

Venerdi 19 Novembre 2021 alle 20:30, nella splendida cornice di Villa Signorini a Ercolano, Welcome Families e KARMA presentano il DR. Detective, una cena con delitto. La serata non sarà solo una cena con delitto tradizionale: in questa c’è un delitto da copione… ma un copione che conosce solo il regista.

Il delitto e l’indagine nello splendore di Villa Signorini

Il format del marchio Dr. Detective è il seguente: i protagonisti della serata saranno i partecipanti alla cena coordinati da un narratore e da due attori professionisti messi nella scena senza sapere di che storia si parlerà. Gli attori della messinscena, infatti, saranno presi direttamente dal pubblico e diventeranno protagonisti e indiziati di questa esilarante indagine.

La cena con delitto sarà completamente digitale: al momento dell’indagine tutti i partecipanti si potranno collegare al server del Dr. Detective, dove potranno rispondere a circa 20 domande. Le tre squadre più brave e più veloci si aggiudicheranno i premi messi in palio. Al termine poi dell’indagine, con l’app del Dr. Why, attraverso gli smartphone, si potrà votare il miglior attore che vincerà un oscar della serata.

Una cena sofisticata per gli ospiti della serata

La cena con delitto prevede un menù campano:

Antipasto della Campania Felix: Bocconcino di mozzarella di bufala, Salumi nostrani, Verdurine alla griglia, Bruschettina con pomodorini, Tocchetto di frittatina alle erbe.

Mezzi pacchetti allo Scarpariello

Risottino funghi e salsiccia

Torta caprese

Caffè, acqua e vino campano

La speciale serata mette in palio anche dei premi per i partecipanti:

Terzo posto : bottiglia di vino del Vesuvio

: bottiglia di vino del Vesuvio Secondo posto : 2 biglietti per uno spettacolo di KARMA a scelta

: 2 biglietti per uno spettacolo di KARMA a scelta Primo posto: Pernottamento per due persone in una delle camere di Villa Signorini.

La Villa dei Misteri: prezzi, orari e date

Quando: Venerdi 19 Novembre 2021, alle 20,30

Venerdi 19 Novembre 2021, alle 20,30 Dove: Villa Signorini, Via Roma, 43 Ercolano NA

Villa Signorini, Via Roma, 43 Ercolano NA Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione: € 35,00 tutto compreso

Contributo di partecipazione: € 35,00 tutto compreso Organizzazione: Welcome Families e KARMA

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria al 3474727945 NB: Vista la particolarità della serata, l’evento sarà attivato solo raggiungendo il numero minimo di 80 persone.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata