Festa del Tutero e dell’Ombrello a Nola: 4 giorni di festa per la solennità di San Felice e del buon torrone locale

Ritorna a Nola la tradizionale Festa del Tutero e dell’Ombrello, che, nel rispetto delle tradizioni, propone, durante la festa di San Felice, il buon il tutero il tipico torrone nolano

Si terrà da venerdì 12 a lunedì 15 novembre 2021 a Nola la tradizionale festa del Festa del Tutero e dell’Ombrello che si svolge da sempre durante la festa di San Felice e propone il tutero, il tipico torrone nolano. Una festa con tante iniziative che si terrà al Corso Tommaso Vitale sede della Pro Loco di Nola che organizza da anni la Festa in occasione della ricorrenza di San Felice di Nola, il martire e santo, primo vescovo della diocesi di Nola commemorato il 15 novembre.

Per la festa del Tutero e dell’Ombrello, presso la sede della Pro Loco di Nola di Corso Tommaso Vitale, gli appassionati della tradizione di San Felice troveranno ombrello e tutero e potranno scegliere se regalare il tipico torrone nolano o altro, ai propri cari in segno di protezione e prosperità.

Un weekend con tante bontà per del Festa del Tutero

Un ampio programma di iniziative che sono state organizzate dalla Pro Loco in occasione della festa di San Felice, in collaborazione con il Comune di Nola, per la valorizzazione delle tradizioni della città in occasione dell’usanza di tutero e ombrello. E nel weekend dal 12 al 15 novembre 2021 la festa in strada ci presenta ogni giorno eventi diversi e tante novità. Salvo diversa indicazione gli eventi si svolgono al Corso Tommaso Vitale

venerdì 12 novembre – dalle 17.30 – “Nocciole e cioccolato” – con degustazioni di golose creme spalmabili dell’azienda Sodano e di altre aziende

– “Nocciole e cioccolato” – con degustazioni di golose creme spalmabili dell’azienda Sodano e di altre aziende venerdì 12 novembre – dalle 18.30 esibizione dei Pistacchio Malfattori.

esibizione dei Pistacchio Malfattori. Sabato 13 novembre – alle 17.30 – Mostra “Arte e Materia” al Museo Storico Archeologico di Franco Battiloro e, a seguire, il concerto del trio Il Plettro.

– Mostra “Arte e Materia” al Museo Storico Archeologico di Franco Battiloro e, a seguire, il concerto del trio Il Plettro. domenica 14 novembre – dalle 10 – La Festa dei piccoli nella Pro Loco

– La Festa dei piccoli nella Pro Loco domenica 14 novembre – dalle 10 – Nelle vie del centro arriverà Totò, interpretato da Umberto Del Prete

– Nelle vie del centro arriverà Totò, interpretato da Umberto Del Prete domenica 14 novembre – dalle 18 serata musicale con la posteggia di Giuseppe Celiberti.

serata musicale con la posteggia di Giuseppe Celiberti. lunedì 15 novembre – dalle 10 – presso la sede della Pro Loco festa dei bambini con “La vita di San Felice”.

Assieme alla festa in sede la Pro Loco propone anche il contest “Sotto l’ombrello di San Felice”, invitando la community di Instagram a sfidarsi con l’hashtag #tuteroeombrello2021: l’autore della foto con più like sarà premiato con una dolce sorpresa.

Maggiori Informazioni – Pro Loco di Nola

