Al Teatro Mercadante di Napoli la “Casa di Bambola” di Ibsen per la regia di Filippo Dini

Ph Luigi De Palma

Arriva a Napoli il grande classico della drammaturgia di fine Ottocento scritto da Henrik Ibsen nel suo soggiorno ad Amalfi e proposto oggi da Filippo Dini, uno dei registi italiani più apprezzati del momento

Da martedì 9 a domenica 14 novembre 2021 al Teatro Mercadante di Napoli andrà in scena il nuovo spettacolo firmato da Filippo Dini, Casa di Bambola, di Henrik Ibsen. Reduce da un grande successo di pubblico e di critica al debutto a Torino la Casa di Bambola arriva a Napoli con protagonista lo stesso Filippo Dini che vestirà anche il ruolo del marito Torvald Helmer, ed avrà al suo fianco nel ruolo della moglie Nora, Deniz Özdoğan la brava attrice di origini turche naturalizzata italiana, vincitrice di numerosi premi.

Sul palco anche Orietta Notari (Anne Marie, bambinaia e cameriera presso gli Helmer), Andrea Di Casa (il procuratore legale Nils Krogstad), Eva Cambiale (la signora Linde) e Fulvio Pepe (il dottor Rank).

Un celebre lavoro di Ibsen scritto nel suo soggiorno ad Amalfi

Casa di Bambola fu scritto da Henrik Ibsen nel 1879 ad Amalfi, durante un soggiorno e non ebbe un grande successo al debutto, il 21 dicembre dello stesso anno, presso il Teatro Reale di Copenaghen.

Narra la storia di Nora una sposa-bambina disposta a lasciare marito e figli per avere la sua indipendenza: non fu gradito al pubblico borghese dell’epoca che vedeva il matrimonio come un vincolo sacro. E anche davanti alla storia che ci narra, passo dopo passo, la fine dell’amore, se pur c’era stato, tra i coniugi Helmer il pubblico reagì in maniera fredda.

Alla fine Nora chiude la porta di casa e va via e Ibsen, con straordinario anticipo rispetto ai tempi moderni, ci presenta il dramma che nasce dall’incomprensione nella coppia criticando quelli che erano i tradizionali ruoli dell’uomo e della donna nell’ambito del matrimonio durante l’epoca vittoriana.

Casa di Bambola: prezzi, orari e date

Quando: dal 9 al 14 novembre 2021

dal 9 al 14 novembre 2021 Dove: Teatro Mercadante Piazza Municipio, Napoli

Teatro Mercadante Piazza Municipio, Napoli Prezzo biglietto : da 11 a 26 euro

: da 11 a 26 euro Contatti e informazioni: evento ufficiale – telefono 081 5513396

