BluMunn, con Marina Confalone al Teatro Mercadante di Napoli

Ph Ivan Nocera

Un bel testo scritto e interpretato da Marina Confalone che apre una riflessione su quanto possono essere penosi gli errori della nostra esistenza, su ciò che poteva essere e non è stato e su quanta forza sia necessaria per realizzare sempre i nostri sogni

A Teatro Mercadante di Napoli da martedì 2 a domenica 7 novembre 2021 ci sarà BluMunn, un atto unico di e con Marina Confalone per la regia Francesco Zecca. Sul palco del Mercadante Marina Confalone, Lello Giulivo e Giovanni Scotti per una produzione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

BluMunn è un bel testo scritto dalla stessa Marina Confalone che apre una riflessione su quanto possono essere penosi gli errori della nostra esistenza, quando il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato diventa assillo costante. E su quanta forza sia necessaria per realizzare sempre i nostri sogni.

“Blumunn” è lo spazio di una vita

Un atto unico che ci racconta del Blue Moon, un ex piano bar oramai abbandonato, dove s’incontrano un giovane che vuole trasformarlo in un market di surgelati e Susy, l’anziana cantante storica del locale, interpretata da Marina Confalone che non vi ritornava da anni.

E la storia ci racconta il rapporto tra i due con il ragazzo titubante nel proseguire ad inseguire i suoi piani e Susy che, ripercorrendo il suo passato, riconoscerà miserie e sconfitte della propria vita. Li c’è buona parte della sua vita e i suoi ricordi si legano alle canzoni della giovinezza che promettevano felicità e speranza. E tra le mura del BluMunn riaffiora amarezza ma anche lo slancio d’inseguire ancora la gioia.

BluMunn, con Marina Confalone: prezzi, orari e date

Quando: da martedì 2 a domenica 7 novembre 2021

da martedì 2 a domenica 7 novembre 2021 Dove: Teatro Mercadante Piazza Municipio, Napoli

Teatro Mercadante Piazza Municipio, Napoli Prezzo biglietto : da 11 a 24 euro

: da 11 a 24 euro Contatti e informazioni: evento ufficiale – telefono 081 5513396

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata