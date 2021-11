Maldestro e altri cantautori napoletani in concerto a Materdei al Teatro Bolival

La buona musica made in Napoli al Teatro Bolivar a Materdei con concerti dei migliori protagonisti della scena musicale e cantautoriale napoletana quali sono Maldestro, Flo, Sollo&Gnut e le SesèMamà

Inizia con la buona musica made in Napoli la nuova stagione del Teatro Bolivar a Materdei, con quattro eccezionali concerti che presentano i migliori protagonisti della scena musicale e cantautoriale napoletana. Quattro concerti targati “Nu’Tracks” che ci permetteranno di ascoltare Maldestro, vincitore di tanti e importanti premi, le “SesèMamà” che sono le bravissime Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone tutte cantanti o strumentiste eccezionali.

Poi ci sarà uno splendido concerto di Flo che sarà in quartetto per uno spettacolo da non perdere ed anche Sollo&Gnut con la loro poesia in musica. Quattro grandi concerti di affermati musicisti napoletani, tra i migliori sulla scena musicale locale e nazionale.

Nu’Tracks al Teatro Bolivar di Napoli

venerdì 5 novembre 2021 – Maldestro

venerdì 12 novembre 2021 – “SesèMamà” Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone

venerdì 26 novembre 2021 – Flo in quartet – “Racconti Mediterranei”

giovedì 16 dicembre 2021 – Sollo & Gnut – “L’orso ‘nnamurato”

Tutti gli spettacoli necessitano dell’obbligo di Green Pass ed inizieranno alle ore 21.

Nu’Tracks al Teatro Bolivar: prezzi, orari e date

Quando: date varie di novembre e dicembre 2021

date varie di novembre e dicembre 2021 Dove: Teatro Bolivar – Via Bartolomeo Caracciolo 30

Teatro Bolivar – Via Bartolomeo Caracciolo 30 Prezzo biglietto: posti a sedere € 13.00 + prev

posti a sedere € 13.00 + prev Contatti e informazioni: Nu’Tracks

