Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 5 al 7 novembre 2021

Ph Piazze della Lumaca

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel Casertano e nell’Avellinese che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Piazze della Lumaca a Piana di Monte Verna (CE)

Contenuto a pagamento

Anche quest’anno si terrà Città delle Lumache, la 9° Edizione della degustazione dedicata alla Chiocciola. Una grande festa gastronomica tutta dedicata alle lumache dal 5 all’8 novembre 2020 a Piana di Monte Verna – Città delle Lumache. La piccola cittadina del casertano diventerà per 4 giorni vetrina internazionale delle manifestazioni dedicate alla lumaca. Piazze della Lumaca da 9 anni rappresenta un evento gastronomico ormai storico del territorio, un grande evento dove sono protagonisti gli ambienti originali e suggestivi, la musica e il buon mollusco in tante salse. Anche quest’anno è in programma la manifestazione con degustazione dedicata alla chiocciola da gastronomia HELIX. Nei padiglioni fiera dell’Istituto Ascco V.Ricciardi – Via Strada Provinciale, 49 a Piana di Monte Verna (CE), si potrà degustare la lumaca alla mediterranea con la tipica Zuppa di pomodoro, lumache e cipolla, lumache fritte e molto altro. Il tutto in ambienti al coperto, con sottofondi musicali e servizio al tavolo, come da sempre, nella tradizione di questa manifestazione. Non mancheranno anche stand dedicati al mondo della cosmesi con bava di lumaca, fresco e conservato, prodotti naturali e tanto altro. “Piazze della Lumaca” cammina a braccetto con l’8° Convegno Internazionale di Elicicoltura, evento annuale dedicato all’elicicoltura (l’allevamento delle lumache) – e suoi derivati. Tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri: 0823861130 – 3921511447, o sul sito ufficiale dell’evento o su eventbrite. Maggiori informazioni sull’evento

Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Si ripeterà anche il 6 e 7 Novembre 2021 al Parco del Sole a Sant’Eustachio di Montoro (AV) la festa della Castagna che ha avuto tanto successo nello scorso weekend al Parco del Sole nell’avellinese dove provare le buone castagne della zona e poi tante altre specialità della zona. In una nuova location la Festa della Castagna, organizzata dalla dbr Service, offrirà ai partecipanti tanti buoni sapori della nostra terra tra gli ampi spazi verdi del Parco del Sole dove è prevista anche un’apposita area per bambini e musica a animazione nei giorni della festa. L’ingresso sarà consentito ad un numero limitato di persone con Green Pass obbligatorio e seguendo le normative vigenti. Nel prossimo weekend l’apertura stand ci sarà Sabato 6 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle 23.30 e Domenica 7 novembre 2021 dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00. Il menù proposto presenta tante specialità tra cui Scialatielli con Porcini e Castagne, Pennette d’Autunno, Calzoncello di Castagna,Tronco di Castagna e Crostata di Castagne e poi non mancheranno le Caldarroste e tante altre specialità di dolce alle castagne. Disponibili anche Panini con vari contorni, Patatine fritte, Bibite e buon Vino Rosso della zona. Maggiori informazioni Festa della Castagna a Sant’Eustachio di Montoro

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

6-7 novembre – Arte e Sapori Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano (NA) al Parco Commerciale Grande Sud Via Santa Maria a Cubito a Giugliano in Campania da ottobre a novembre nei fine settimana si sta svolgendo la 15esima edizione di Arte e Sapori, un viaggio tra tradizioni e antichi mestieri della Campania . Per sei fine settimana ogni week end ci saranno degustazioni di prodotti tipici e locali della nostra terra come pasta, mozzarella di bufala, pizza, vino e mela annurca. Non mancheranno mostre di prodotti artigianali, eventi ludici nella galleria del Parco Commerciale e show cooking con rinomati chef e pasticceri. Ogni weekend un appuntamento diverso e dopo giornate dedicate alla mozzarella di bufala, alla buona pasta con una speciale festa della Pasta. i l prossimo weekend sarà tutto dedicato al vino. Vino che passione! sarà l’appuntamento da non perdere di sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 con l’evento “ Il novello che bontà ”. Ci saranno degustazioni di vino locale e si potrà ammirare l’allestimento di un angolo di vendemmia con attrezzature e materiali a cura delle Cantine Cecere. In particolare Sabato 7 novembre, dalle 18.30, si potrà partecipare allo show cooking di Francesco Petito, concorrente alla Antonino Chef Academy 2019. Maggiori informazioni

