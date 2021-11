Irpinia Express, il treno storico del paesaggio con otto straordinari itinerari

Ripartono fino a dicembre i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca. In programma ben 8 itinerari turistici alla scoperta dei luoghi più belli dell’Irpinia

Dal 30 Ottobre al 19 Dicembre 2021 ritornano i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con ben 8 itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. L’Irpinia Express è il treno del paesaggio e consente, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, di compiere straordinari viaggi in treni storico-turistici sulla tratta Avellino-Rocchetta SA. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca.

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALn 668 in livrea originale e con gli interni in velluto appositamente revampizzati. Già svolta la prima corsa in treno storico da Avellino per Montefalcione e Castelvetere del 30 ottobre 2021. Da non perdere le altre

I prossimi viaggi dell’Irpinia Express

I rimanenti 7 itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia si terranno nei seguenti giorni:

6 novembre – Avellino – Rocca San Felice

14 novembre – Avellino – Lapio

21 novembre – Avellino – Nusco

28 novembre – Avellino – Montella

4 dicembre – Avellino – Bagnoli Irpino

12 dicembre – Avellino – Lioni

19 dicembre – Avellino – Taurasi

Tutte le informazioni relative ai singoli viaggi, che partiranno dalla stazione di Avellino, si troveranno di volta in volta sul sito ufficiale dell’Irpinia Express con orari e costi.

Irpinia Express – Avellino a Rocca San Felice – 6 novembre 2021

Per il viaggio del 6 novembre 2021 da Avellino a Rocca San Felice le informazioni principali sono le seguenti:

09,00: Partenza del treno storico da Avellino; l’itinerario paesaggistico parte dal capoluogo e si dirige a nord ovest verso le colline delle DOCG del Fiano, caratterizzate dall’alternarsi delle geometrie delle vigne

09,40: Arrivo alla stazione di Montefalcione – Fermata 2′, per la sola salita e discesa di passeggeri

09,42: partenza da Montefalcione.

Arrivo alla stazione di Sant’Angelo dei Lombardi e trasferimento in bus riservati al borgo di Rocca San Felice

Rocca San Felice – Degustazione guidata al formaggio pecorino di Carmasciano, prodotto presidio SlowFood a cura dell’associazione produttori di Carmasciano

Rocca San Felice Pranzo libero al sacco o in uno dei locali del centro storico (nel centro storico sono presenti bar e gastronomie. Per i ristoranti è consigliata prenotazione)

Rocca San Felice – nel pomeriggio, visite guidate al centro storico e alla Mefite (da prenotare)

16,50: Rocca San Felice – Spostamento in bus riservati alla stazione di Sant’Angelo dei Lombardi

17,20: Sant’Angelo dei Lombardi – Treno di ritorno ad Avellino

20,30: Arrivo ad Avellino.

ATTENZIONE: orari indicativi, possono subire modifiche in sede di conferma ufficiale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria e in ragione della particolare circolazione turistica.

Costi dei vari servizi

Biglietto treno – ADULTI: 12,00 € – BAMBINI dai 4 ai 14 anni: 6,00 € – BAMBINI dai 0 ai 4 anni gratuito. I biglietti saranno acquistabili dal 04.11.2021 sul sito www.fondazionefs.it salvo diverso avviso.

Degustazioni di Carmasciano a cura di SlowFood e Associazione Produttori di Carmasciano: 8,00 €

Visite guidate: prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo: heraion@ymail.com oppure telefonando al: 348 6967126 – ADULTI: 8,00 € – BAMBINI dai 6 ai 10 anni: 3,00 € – BAMBINI dai 0 ai 5 anni gratuito. Pagamento in loco.

Maggiori informazioni e prenotazioni Associazione Culturale In Loco Motivi / info@irpiniaexpress.com / 331 108 5593

