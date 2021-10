Festa del buon vino Novello a San Clemente di Galluccio (CE)

Ritorna per due giorni la grande e attesa festa per il buon vino Novello delle cantine di Galluccio che nasce sulle colline della cittadina vicino alla zona vulcanica di Roccamonfina, un territorio forte e rigoglioso del Casertano nella Comunità Montana Monte Santa Croce

Ritornano i grandi appuntamenti per festeggiare il buon vino Novello e anche nella frazione di San Clemente del Comune di Galluccio, in provincia di Caserta si festeggerà per due giorni, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021.

San Clemente di Galluccio si trova nella zona di Roccamonfina e da vari anni si fa festa per l’ottimo vino che si produce in zona: la “Festa del Novello” che quest’anno ci viene riproposta per la sua ottava edizione. Due giorni di festa per il buon vino Novello delle cantine di Galluccio che nasce sulle colline della cittadina che si trova tra le falde di monte Camino ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina, un territorio forte, rigoglioso e ricco di ottimi vitigni.

Non solo l’ottimo vino a San Clemente di Galluccio ma anche altre bontà

La festa del Novello a San Clemente sarà l’occasione per provare anche i buoni sapori della tradizione locale con ottimi piatti tipici, tante buone carni alla brace e le ottime castagne della zona di Roccamonfina servite a caldarroste. Non mancheranno tanti buoni dolci fatti in casa a San Clemente di Galluccio e naturalmente tanto buon vino novello delle colline della città.

La manifestazione si svolgerà sempre a Piazza Umberto I, la piazza principale del paese di San Clemente, alle pendici del vulcano di Roccamonfina e si troveranno tanti buoni prodotti del territorio e anche gonfiabili e tante sorprese per i bambini.

Si inizia sabato 30 ottobre, a partire dalle 18.00 con l’apertura degli stand enogastronomici e poi domenica 31 ottobre stand aperti dalle 12.00 e poi alle 18 con anche tanta musica dal vivo.

