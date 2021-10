Laboratorio gratuito di disegno nel Museo e Real Bosco di Capodimonte

© Napoli da Vivere

Un laboratorio che si ripete da anni che vuole anche insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura

Ricominciano gli appuntamenti con il laboratorio di disegno gratuito curato dell’artista francese Caroline Peyron al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il prossimo appuntamento è per sabato 30 ottobre 2021 con due incontri, alle ore 11.00/13.00 e 15.00/17.00. La Peyron lavora da anni sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei e il suo laboratorio gratuito è alla sua XII edizione, sempre promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets.

Un laboratorio di disegno gratuito per tutti tra le opere di Capodimonte

Gli incontri sono per tutti e raccolgono da anni intorno alle opere d’arte sia adulti che ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Incontri interessanti che non hanno unicamente lo scopo di insegnare a disegnare, ma anche e soprattutto il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura.

“Provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori del museo.”

Nei prossimi incontri il laboratorio riprende il lavoro, proposto nella scorsa edizione, di osservazione degli oggetti inanimati presenti nelle opere esposte al Museo di Capodimonte. Il titolo “Objets inanimés, avez-vous donc une âme? / Oggetti inanimati, avete un’anima?” rinvia ad una poesia di Alphonse de Lamartine.

Come partecipare ai laboratori di disegno a Capodimonte

La partecipazione all’incontro è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo. Il laboratorio verrà svolto nel rispetto della vigente normativa con obbligo di indossare mascherine e di rispettare la distanza interpersonale. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti (max partecipanti 15 persone).

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org precisando per ogni partecipante: nome e cognome – numero di cellulare – fascia oraria

Materiale occorrente ai partecipanti: Fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore), si consiglia un supporto rigido. Ciascuno potrà portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare e non rischi di danneggiare il pavimento del museo. Si consigliano penna bic nera, acquerelli con pennelli ad acqua.

Maggiori informazioni – laboratori di disegno a Capodimonte

