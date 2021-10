Suoni DiVini 2021 a Sorrento: concerti gratuiti in costiera sorrentina

Ph Paolo Terlizzi

Grande festa a Sorrento per il decimo anniversario di Suoni DiVini, Divino Vino, una festa organizzata dal Comune di Sorrento che prevede tre concerti gratuiti con Salvador Sobral, Bungaro e Roberta Di Mario nella splendida Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo

Suoni Divini a Sorrento significa, da anni, tanta buona musica gratuita e concerti di artisti importanti nella splendida Cattedrale. E il 28, 29 e 30 ottobre 2021 si festeggia il decimo anniversario dell’evento con tre concerti gratuiti alle 20 nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento con la bella musica di Salvador Sobral, Bungaro e Roberta Di Mario.

Dieci anni di una manifestazione musicale e artistica quale è Suoni Divini che ha ospitato negli anni a Sorrento prestigiosi musicisti, tra i quali anche Gino Paoli, Simone Cristicchi, Antonella Ruggero, Angelo Branduardi, Enzo Avitabile, Sergio Cammariere, Fabio Concato, Luis Bacalov e tanti altri grandi artisti. Suoni DiVini Divino Vino arriva alla Decima Edizione. Per l’occasione Suoni DiVini, Divino Vino propone anche una mostra con le belle foto Paolo Terlizzi fotografo ufficiale dell’evento.

Tre concerti gratuiti per la decima edizione di Suoni Divini

Quest’anno il 28, 29 e 30 ottobre 2021 per la decima edizione di Suoni Divini tre concerti gratuiti alle 20 nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento:

Giovedì 28 ottobre – Salvador Sobral – artista pluripremiato e vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 per il Portogallo. Un musicista noto al pubblico internazionale per il suo repertorio che spazia tra musica popolare, folk ed elettroacustica.

Venerdì 29 ottobre – Bungaro – grande cantautore, poeta, scrittore e autore di testi sarà in un concerto acustico in duo. Artista, autore e compositore si muove dalla canzone d'autore al cinema al teatro.

Sabato 30 ottobre – Roberta Di Mario – Diplomata al Conservatorio di Parma con menzione d'onore, è un'artista contemporanea neoclassica, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali per la sua musica tra differenti stili e generi, con sonorità classiche, world music, minimal ed elettronica.

Suoni Divini Divino Vino è organizzato dalla Comune di Sorrento con la direzione organizzativa di Egea Music e la direzione artistica di Mario Mormone. I concerti sono in programma per le ore 20:00. L’ingresso è gratuito e sarà consentito fino ad esaurimento posti secondo le normative sanitarie in vigore con obbligo del green pass.

Maggiori informazioni – Suoni Divini

