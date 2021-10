Carlo Buccirosso inaugura la nuova stagione del Teatro Augusteo di Napoli

La rottamazione di un italiano perbene di e con Carlo Buccirosso inaugura la nuova stagione del Teatro Augusteo

Carlo Buccirosso sarà al Teatro Augusteo di Napoli dal 20 al 31 ottobre 2021 con il suo lavoro La rottamazione di un italiano perbene inaugurando la nuova stagione del Teatro Augusteo. Il Teatro recupera così anche il primo degli spettacoli sospesi lo scorso anno.

La rottamazione di un italiano perbene è tratto da Il Miracolo di Don Ciccillo ed è stato scritto e diretto dallo stesso Buccirosso. Sul palco dell’Augusteo di Napoli vedremo così le vicende di Alberto Pisapia, un ristoratore di periferia che si trova sull’orlo del fallimento, e che dovrà affrontare quest’un incubo che rovinerà la serenità della sua famiglia.

La rottamazione di un italiano perbene

Alberto Pisapìa è il ristoratore di periferia e il suo locale non va per niente bene e la sua famiglia sta per vivere assieme ad Alberto il dramma della chiusura. Sua moglie Valeria Vitiello è una donna combattivo, e i due figli Viola e Matteo sono di carattere diverso: la prima anarchica e irascibile, l’altro riflessivo e pacato.

La situazione non è per niente buona e sono ormai quattro anni che Alberto si porta addosso il problema ed è sull’orlo di un esaurimento nervoso anche a causa della crisi economica e di investimenti sbagliati suggeriti dal fratello Ernesto. A ciò si aggiunge anche Equitalia, che ipoteca la casa e non manca una suocera malvagia, Clementina, e uno spietato funzionario dell’Agenzia delle Entrate. La famiglia tenta di essergli vicino cercando di farlo ragionare e presentandogli una realtà ben diversa, ma ……

Sul palco Carlo Buccirosso e tanti bravi attori

Sul palco Carlo Buccirosso, che è anche l’autore e il regista dello spettacolo e con lui Donatella De Felice. Elvira Zingone. Giordano Bassetti. Fiorella Zullo. Peppe Miale. Gino Monteleone. Matteo Tugnoli.Davide Marotta e Tilde de Spirito. In alcuni giorni saranno recuperati gli spettacoli precedenti.

Carlo Buccirosso all’Augusteo: prezzi, orari e date

Quando: dal 20 al 31 ottobre 2021

dal 20 al 31 ottobre 2021 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263, Napoli Prezzo biglietto: Platea € 35,00. Galleria € 25,00

Platea € 35,00. Galleria € 25,00 Contatti e informazioni: 081414243 dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 19:30.

081414243 dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 19:30. Sito ufficiale Teatro Augusteo

