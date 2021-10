Le Operette Morali di Leopardi riaprono il Teatro Tram a Napoli

Ph Teatro Tram Napoli

Bella apertura di stagione 2021/22 del Teatro TRAM, lo storico teatro di Via Port’Alba a Napoli, che dopo il lungo periodo di chiusura ci propone una nuova produzione che presenta, in una versione dinamica e contemporanea le Operette morali di Giacomo Leopardi

Dopo un anno di chiusura il Teatro Tram riapre e propone dal 14 al 31 ottobre 2021, dal giovedì alla domenica, una sua nuova produzione: le Operette morali di Giacomo Leopardi per la regia e drammaturgia di Mirko Di Martino, con Antonio D’Avino e Nello Provenzano.

Le “Operette morali” sono un capolavoro letterario di Giacomo Leopardi, che si compone di 24 prose, soprattutto dialoghi che, nel nuovo spettacolo in scena al Tram, sono state ridotte a 10 in base ai temi principali: il desiderio di felicità, il dolore, la morte, il rapporto dell’uomo con gli altri uomini e con l’universo.

Sulla scena due soli attori che interpretano tutti i personaggi, due figure di uomini arrivati alla fine del tempo, quando tutto è consumato, quando le illusioni sono sparite e non resta più spazio per l’azione, ma solo per la rappresentazione.

L’attenta regia e drammaturgia di Mirko Di Martino ha scelto le seguenti operette che vedremo sul palco del Teatro Tram di Port’Alba, abilmente portate sulla scena da Antonio D’Avino e Nello Provenzano. Le Operette Morali rappresentate nello spettacolo sono:

La scommessa di Prometeo Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo Dialogo di Malambruno e di Farfarello Dialogo di un fisico e di un metafisico Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie Dialogo della Natura e di un Islandese Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere Dialogo di Tristano e di un amico Cantico del gallo silvestre

Note di regia:

“Leopardi non aveva certo in mente il teatro quando, nel 1824, dava alle stampe le “Operette morali”: pensava alle satire greche di Luciano, ai romanzi moderni e filosofici di Sterne e Voltaire. Eppure, non c’è dubbio che l’efficacia performativa dei suoi dialoghi è evidente, soprattutto là dove il contenuto argomentativo incontra il gusto amaro dell’ironia. ….. A guardarle una dietro l’altra, queste operette, sembra di assistere a una serie antologica distopica, un Black Mirror dell’Ottocento: in quale altro testo potremmo trovare un folletto e uno gnomo che discutono della scomparsa del genere umano, un mago che evoca un demone, morti imbalsamati che risorgono, uno scienziato che ha scoperto il segreto della vita eterna, la natura che ha preso le forme di una enorme donna distesa sul fianco di una montagna?”

Le Operette Morali al Tram a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: dal 14 al 31 ottobre 2021, dal giovedì alla domenica .

dal 14 al 31 ottobre 2021, dal giovedì alla domenica Dove: Teatro Tram Via Port’Alba 30, Napoli

Teatro Tram Via Port’Alba 30, Napoli Prezzo biglietto: intero: € 13,00 – ridotto: € 10,00 (under 30 e over 65) – Card 3 spettacoli: € 27

intero: € 13,00 – ridotto: € 10,00 (under 30 e over 65) – Card 3 spettacoli: € 27 Contatti e informazioni: Prenotazioni 342 1785930 – tel. 081 18752126 email tram.biglietteria@gmail.com

Prenotazioni 342 1785930 – tel. 081 18752126 email tram.biglietteria@gmail.com Evento ufficiale Teatro Tram Napoli

