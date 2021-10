Book & Tè 2021 a Napoli: incontri letterari sorseggiando un Tè

© Anthony Tran

Un modo nuovo e conviviale di far incontrare degli scrittori con i loro lettori, sorseggiando del te, gustando pasticcini e divertendosi con i libri.

Ricomincia a Napoli il Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture per l’edizione 2021 -2022 che si terrà dal 14 ottobre 2021 al 24 marzo 2022 con sei appuntamenti imperdibili, uno al mese. Uno stop forzato di un anno ma ora riprende con maggior vigore l’evento che si tiene da anni e con successo a Napoli presso la sala eventi della casa editrice Scrittura & Scritture.

Book & Tè è il più longevo circolo letterario di Napoli, capace di coniugare la modernità con il sapore retrò, condito da tanto divertimento, coccole e dolcezze. Ed anche quest’anno i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera retrò che ricorda i bei circoli letterari di un tempo, tra nuvole di tè e infusi, teiere e tazze di porcellana, prelibatezze di pasticceria, tra si animano conversazioni intorno alla lettura seguite da giochi letterari a premi.

Sei pomeriggi raffinati da trascorrere insieme ad appassionati della lettura

Il Circolo Book & Tè è nato nel 2014 dalle editrici di Scrittura & Scritture, Chantal ed Eliana Corrado, con l’intento di creare a Napoli un coinvolgimento giocoso intorno al libro, e propone da sempre dei pomeriggi da trascorrere insieme a persone accomunate dal gusto della lettura e dallo spirito allegro.

Non un semplice gruppo di lettura ma una serie di eventi in un salotto raffinato, tra prelibatezze sempre diverse a ogni appuntamento e momenti entusiasmanti, che si concludono sempre con un gioco letterario diverso e la possibilità di vincere premi. I sei appuntamenti previsti per questa stagione del Circolo Book & Tè si terranno dal 14 ottobre al 24 marzo, uno al mese, sempre dalle 17,30 alle 19,30 presso la sede di Scrittura & Scritture, in corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.

Per partecipare al Circolo Book & Tè è necessario l’esibizione del green pass valido e il rispetto della normativa vigente per l’emergenza sanitaria. Per aderire al circolo Book & Tè occorre iscriversi seguendo le modalità indicate sul sito.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata