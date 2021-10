Sagra del Tartufo e dei prodotti tipici locali a Colliano (SA)

Ritorna a Colliano la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali, in sicurezza e seguendo le normative vigenti, dopo un anno di fermo

Tre giorni di festa a Colliano, nel salernitano il 15,16 e il 17 ottobre 2021, con la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali.

Per la 24° edizione della Mostra Mercato del Tarfufo a Colliano ci saranno, nei tre giorni dell’evento, tanti stand di produttori ed espositori in Piazza Epifani e lungo il Viale Terlizzi. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali prevede l’esposizione e la vendita del rinomato tartufo e dei prodotti tipici locali ma ci saranno anche stand di artigianato e poi convegni e mostre, ma anche spettacoli e giochi per bambini.

Degustazioni e acquisto del particolare Tartufo, ma non solo

Non mancherà, in sicurezza, la degustazione dei piatti tipici collianesi a base di tartufo, che sarà effettuata in un’area al coperto con anche degustazioni di tante altre specialità gastronomiche. Con riferimento alle normative vigenti le degustazioni saranno consentite solamente a chi è in possesso di Green Pass. A Colliano è disponibile anche un’area camper per i visitatori.

Venerdì la tre giorni inizia alle 19 e poi dalle 20 in poi si potranno degustare le specialità al tartufo e piatti tipici locali nel sotto-piazza. Ad allietare la serata ci saranno i Vienteterra con il loro spettacolo di musica popolare alle 21.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Colliano con il patrocinio del Comune di Colliano. Maggiori informazioni.

