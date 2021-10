La Bohème di Giacomo Puccini inaugura la stagione del Teatro San Carlo a Napoli

Al via la stagione operistica 2021/22 del Massimo napoletano con la Bohème di Puccini per la regia di Emma Dante che avrebbe dovuto aprire la scorsa stagione

La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante aprirà la stagione operistica del Teatro San Carlo di Napoli dal 12 al 19 ottobre 2021.Una nuova produzione de La Bohème, che avrebbe dovuto aprire la Stagione 20/21, e che invece andrà in scena per cinque recite nel Massimo napoletano a partire da martedì 12 ottobre 2021.

La regia dell’opera di Giacomo Puccini sarà di Emma Dante mentre sul podio del teatro ci sarà il direttore musicale Juraj Valčuha, che dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo che è stato preparato da José Luis Basso. Presente anche lo straordinario Coro di Voci Bianche diretto da Stefania Rinaldi mentre le coreografie saranno di Sandro Maria Campagna, le scene di Carmine Maringola e i costumi di Vanessa Sannino.

La Boheme di Puccini al Teatro di San Carlo di Napoli

La Bohème di Giacomo Puccini presentata al Teatro San Carlo è un opera in quattro quadri da un libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ed è ispirata al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”.

Sul palco del San Carlo importanti interpreti come Selene Zanetti che sarà Mimì e Benedetta Torre che interpreta Musetta. A Stephen Costello è affidato il ruolo di Rodolfo mentre e Andrzej Filonczyk sarà Marcello. Nel cast anche Pietro Di Bianco (Schaunard), Alessandro Spina (Colline), Matteo Peirone Benoit/Alcindoro, Daniele Lettieri (Parpignol).

Gli spettacoli si terranno nei seguenti giorni:

martedì 12 ottobre 2021, ore 20:00 – A – CREMISI – I

giovedì 14 ottobre 2021, ore 18:00 – B – CREMISI – IV

sabato 16 ottobre 2021, ore 19:00 – F.A. – CREMISI – III

domenica 17 ottobre 2021, ore 17:00 – F – CREMISI – III

martedì 19 ottobre 2021, ore 20:00 – C/D – CREMISI – IV

E durano circa 2 ore e 50 minuti circa, con intervallo. I prezzi vanno da 40 euro delle balconate ai 400 delle poltronissime o del Palco reale.

Maggiori informazioni e prenotazioni – Teatro di San Carlo – +39 0817972331/421 – tutti i giorni H 10.00 – 18.00

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata