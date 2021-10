Vasco Rossi in concerto dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Farà tappa anche a Napoli, allo stadio Maradona, il grande tour dal vivo di Vasco Rossi

Sarà un grande e atteso tour quello di Vasco Rossi che torna alle grandi esibizioni dal vivo dopo quasi due anni di fermo. Il tour partirà da Milano dall’Ippodromo Trenno, il 24 maggio 2022 e farà tappa in tante città italiane per arrivare allo stadio di Napoli, intitolato a Diego Armando Maradona, il 7 giugno 2022. Già esauriti i biglietti per tante date del Tour degli stadi 2022 di Vasco Rossi ma i ticket per il concerto di Napoli di Vasco Rossi saranno in prevendita dal 15 ottobre, con ulteriore prevendita dall’11 ottobre per il fan club sul circuito TicketOne.

Vasco Rossi suonò a Napoli nel 2015

Vasco manca da Napoli dal 2015, quando il 3 luglio 2015 oltre 49.000 fan lo acclamarono all’allora stadio San Paolo per il suo Vasco Live Kom ‘015 una straordinaria tournée in tanti stadi. Lo stesso Vasco rivelò poi che in occasione della riapertura agli spettacoli musicali dello Stadio San Paolo di Napoli, proprio in quel concerto venne registrato il film Tutto in una notte – Live Kom 015 nella serata del 3 luglio 2015.

Vasco Rossi in concerto a Napoli: prezzi, orari e info

Quando: 7 giugno 2022

7 giugno 2022 Dove: Stadio Maradona, Napoli

Stadio Maradona, Napoli Prezzi: I prezzi indicativi dei biglietti variano a seconda dei vari settori dello stadio tra tribune, curve, distinti e prato e vanno dalla Tribuna Posillipo Gold Numerata, Intero € 86,25 al Settore Ospiti Non Numerato, Intero € 34,50 passando per il Prato, Intero € 36,80.

Dove comprare i biglietti: Biglietti in vendita dalle ore 12 di venerdì 15 ottobre su TicketOne e nelle prevendite abituali. Acquista i biglietti su TicketOne

