Ryanair inaugura 12 nuove rotte da Napoli: sono 46 le destinazioni raggiungibili da Capodichino

Ryanair ha annunciato ben 12 nuove rotte da Napoli Capodichino verso destinazioni di tutta Europa con le Canarie, le capitali dell’Est Europa ma anche Londra Luton e poi in Nordafrica e Medioriente.

Saranno 12 le nuove rotte Ryanair da Napoli che partiranno a breve, per l’inverno 2021 verso importanti capitali europee, le Canarie e il Nordafrica e Medioriente. Il nuovo operativo invernale 2021 di Ryanair da Napoli porta così a ben 46 le destinazioni dall’aeroporto di Capodichino della società irlandese già a partire da ottobre 2021 su ben 20 paesi diversi.

Inoltre Ryanair disporrà su Napoli di un aeromobile aggiuntivo per supportare la domanda invernale del 2021, portando così la flotta a cinque aeromobili con base su Capodichino.

Le 12 nuove destinazioni da Capodichino di Ryanair

Le nuove destinazioni sono le seguenti:

Agadir (Marocco)

Bucarest (Romania)

Fuerteventura (Isole Canarie, Spagna)

Lanzarote (Isole Canarie, Spagna)

Tenerife (Isole Canarie, Spagna)

Londra Luton (Regno Unito)

Milano Malpensa

Praga (Cechia)

Sofia (Bulgaria)

Tallinn (Estonia)

Tel Aviv (Israele)

Zagabria (Croazia)

Anche per il 2021 Ryanair si conferma la compagnia aerea numero uno in Italia ed ha annunciato anche la consegna di 55 nuovi aeromobili di tipo 8737-8200 Gamechanger già questo inverno.

Per quanto riguarda Napoli Capodichino Ryanair è la prima compagnia a Napoli per numero di passeggeri trasportati e di destinazioni offerte passando dalle 19 rotte dell’estate 2017 alle 46 della winter 2021 con anche una crescita economica, sociale ed occupazionale per tutto il territorio della Campania.

