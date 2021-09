Andar per Cantine ad Ischia: trekking e percorsi dedicati al vino e al cibo campano

Ogni giorno a Ischia tante visite guidate con trekking, percorsi dedicati al vino e al buon cibo e musica dal vivo alla scoperta dell’isola contadina e delle sue antiche tradizioni con anche percorsi serali

Fino al 30 settembre torna a Ischia la manifestazione Andar per Cantine che propone ogni giorno percorsi guidati tra le bellezze e le bontà dell’isola verde. Trekking, percorsi dedicati al vino e al buon cibo alla scoperta dell’isola contadina e delle sue antiche tradizioni con anche musica dal vivo.

Coinvolte anche 13 cantine e 7 aziende agricole, tutto seguendo le normative sanitarie vigenti, con ogni giorno, al mattino e al pomeriggio, simpatici tour tra le più antiche realtà vitivinicole di Ischia. Da non perdere anche i percorsi serali di “Cantinando sotto le stelle“, una versione serale dei tour con assaggi e degustazioni al chiaro di luna e tante altre iniziative anche sul mare. Non mancheranno anche delle bellissime passeggiate per scoprire il monte Epomeo, le baia della Pelara e di Sorgeto, di Piano Liguori, del bosco dei Frassitelli e di tanti altri posti splendidi dell’isola.

I percorsi ogni giorno tra le cantine e i sentieri

Previsti ogni giorno vari percorsi lungo i sentieri o per le cantine, tutti a pagamento e con Green Pass. Di seguito ve ne segnaliamo alcuni. Alla fine del post il link all’elenco completo.

Andar per cantine 2021 – La Mulattiera dei Frassitelli e della Falanga – Sab 25 Settembre alle Ore 09:30 – Fino alle Ore 15:00 Itinerario: Bracconiere – Frassitelli – S. Maria al Monte

Andar per cantine 2021 – Percorso Frassitelli – Sab 25 Settembre alle Ore 10:00 – Fino alle Ore 13:00 – Itinerario cantine: Raustella – A cantin e Cir – Nonno Michele di Tony

Andar per cantine 2021 – Percorso Per e Palummo (mattina) – Sab 25 Settembre alle Ore 10:00 – Fino alle Ore 13:00 Itinerario cantine: Passariello, Sapori della Nonna, Tommasone

Andar per cantine 2021 – Percorso Biancolella – Sab 25 Settembre alle Ore 15:00 – Fino alle Ore 18:00 Itinerario cantine: Fattoria Greca – Scardecchia – Raustella

Andar per sentieri 2021 – Il sentiero della Madonnina di Buttavento – Dom 26 Settembre alle Ore 09:30 – Fino alle Ore 14:30 Itinerario: Cretaio – Cava Bianca – Piano S. Paolo – Buceto – Madonna di Stavia – Cannavale – Fiaiano (Degustazione Tenuta Cannavale)

Andar per cantine 2021 – Percorso Uva Rilla – Dom 26 Settembre alle Ore 15:00 – Fino alle Ore 18:00 Itinerario cantine: Boccaneto – Nonno Michele di Tony – ‘O Scilaturo

Andar per cantine 2021 – Percorso Epomeo – Lun 27 Settembre alle Ore 15:00 – Fino alle Ore 18:00 Itinerario cantine: A cantin ‘e Cir – Nonno Michele di Tony – ‘O Scilaturo

Andar per sentieri 2021 – Il sentiero della Bocca di Tifeo – Lun 27 Settembre alle Ore 16:30 – Fino alle Ore 19:30

Andar per sentieri 2021 – Il Sentiero dei Pizzi bianchi – Mar 28 Settembre alle Ore 09:30 – Fino alle Ore 14:30 Itinerario: Borgo di Noja, Pizzi Bianchi, Cava Scura, Fumarole, Sant’Angelo

Andar per cantine 2021 – Percorso San Lunardo – Mar 28 Settembre alle Ore 15:00 – Fino alle Ore 18:00 Itinerario cantine: Passariello – Sapori della nonna – Pietratorcia

Andar per sentieri 2021 – Il Sentiero delle due Baie e Tenuta Oro di Ischia – Mar 28 Settembre alle Ore 15:30 – Fino alle Ore 20:30 con Visita alla Tenuta Oro di Ischia

Andar per cantine 2021 – Cantinando sotto le stelle – Mar 28 Settembre alle Ore 19:00 – Fino alle Ore 23:59 Cantinando sotto le stelle… Percorso guidato con degustazioni di vini e prodotti tipici al chiaro di luna settembrina in alcune tra le più belle e suggestive cantine ischitane.

Andar per cantine 2021 – Percorso San Lunardo (pomeriggio) Mer 29 Settembre alle Ore 15:00 – Fino alle Ore 18:00 Itinerario cantine: Passariello – Scardecchia – Pietratorcia

Andar per sentieri 2021 – Il sentiero dell’Eremo di San Nicola – Gio 30 Settembre alle Ore 09:30 – Fino alle Ore 14:30 Percorso: Bracconiere – Pietra dell’Acqua – Epomeo – Fontana

Andar per sentieri 2021 – Il sentiero dei Frassitelli al tramonto – Gio 30 Settembre alle Ore 15:30 – Fino alle Ore 18:30 Itinerario: Bracconiere – à roc e fierr (la croce di ferro) – Pietra dell’Acqua – Frassitelli – Bocca di Serra

Andar per sentieri 2021 – Festa della vendemmia alla Tenuta Piromallo – Gio 30 Settembre alle Ore 20:30 – Fino alle Ore 23:59 – Cena tipica della vendemmia tra i filari del biancolella

Elenco completo di tutti gli eventi e percorsi possibili

Andar per Cantine ad Ischia: maggiori informazioni

Quando: fino al 30 settembre 2021

fino al 30 settembre 2021 Dove: Isola di Ischia

Isola di Ischia Maggiori informazioni: – Sito web – 081 908436 – 3345787963 – 3496125250 – 3385015970

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata