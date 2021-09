Le Notti della Falanghina nel bellissimo centro storico di Sant’Agata de Goti

Tanto buon vino Falanghina e altri ottimi vini del Sannio per due giornate speciali nel suggestivo centro storico di Sant’Agata de Goti con anche tanti ottimi prodotti dell’enogastronomia locale ma anche visite ai tanti monumenti e alle Chiese della bellissima cittadina sannita

Weekend da non perdere nel bellissimo centro storico di Sant’Agata de Goti sabato 25 e domenica 26 settembre 2021. Arriva infatti l’evento “Sorsi D’autore“, manifestazione promossa nell’ambito delle Notti della Falanghina con due serate all’insegna della musica, cultura ed enogastronomia con la degustazione di prodotti tipici locali.

Non mancheranno durante i due giorni anche mostre fotografiche, visite ai monumenti e alle Chiese del bellissimo e suggestivo centro storico di Sant’Agata de Goti in collaborazione con la Pro loco, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e l’Unita’ Pastorale del Duomo, Annunziata e Santa Croce.

Un bell’evento patrocinato dalla Provincia di Benevento, Camera di Commercio e Comune di Sant’Agata de Goti che ci farà conoscere ed apprezzare di giorno e di notte i bellissimi luoghi, i prodotti tipici e lo splendido vino di questa straordinaria cittadina del Sannio presentati assieme a Coldiretti e altre associazioni.

A Sorsi d’Autore la ricca enogastronomia del Sannio

Per Sorsi d’Autore 2021 a Sant’Agata de Goti troveremo tanti ottimi prodotti enogastronomici del territorio santagatese e poi negozi, botteghe, ristoranti, bar e pizzerie del centro storico aperti assieme a b&b e agriturismo impegnati nell’accoglienza e promozione.

Tanti stand per i visitatori tra cui quelli di prodotti da forno (Taralli, n’frennule, pane), di produttori di formaggi, caseari e di salumi, di quelli di olio, miele e dolci e quelli per la lavorazione di prodotti da mela annurca. Non mancheranno anche tanti stand di produttori di vini delle cantine di Sant’Agata e del Sannio che presenteranno la loro Falanghina e gli altri ottimi vini della zona.

A Sorsi d’Autore anche tanti eventi culturali

Sorsi d’Autore non sarà solo un evento enogastronomico ma anche un evento culturale, artistico e storico che permetterà ai visitatori di conoscere il bellissimo e suggestivo centro antico di Sant’Agata de Goti e i suoi monumenti.

Ci saranno infatti, in collaborazione con varie associazioni locali nei giorni del 25 e 26 settembre 2021 visite a Chiese e il Museo fino alle ore 22, e poi mostre fotografiche, installazioni, sculture e visita alla bellissima Sala Consiliare del Comune.

In particolare si potranno visitare la Chiesa S. Menna, la Chiesa SS. Annunziata, la Chiesa Santa Maria Assunta – Duomo, la Cripta del Duomo, il Museo Diocesano e poi tre mostre fotografiche in diverse chiese quali la Chiesa San Francesco, la Chiesa Santa Maria delle Grazie e tanto altro. In via del tutto eccezionale si potrà anche la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agata de Goti.

Durante i giorni 24,25 e 26 settembre 2021 a Sant’Agata de Goti ci sarà anche la festa del PleinAir 2021 riservata ai Camperisti con tante iniziative a loro riservate.

Sorsi D’autore: le notti della Falanghina a Sant’Agata de Goti

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata