Aperitivo Artistico: serata speciale nei giardini pensili di Palazzo Venezia a Napoli

Ritorna l’esclusivo Aperitivo Artistico con magiche serate nel giardino pensile del ‘700 di Palazzo Venezia nel centro storico di Napoli. Una serata da non perdere nella storico palazzo che, per secoli, è stato sede dell’Ambasciata della Repubblica di Venezia nel Regno di Napoli

Ancora una serata esclusiva Venerdì 24 settembre 2021 alle 21.30 nel centro storico di Napoli con l’Aperitivo Artistico, un Happening Creativo che ci propone una magica serata nel giardino pensile del ‘700 dello storico Palazzo Venezia, a Spaccanapoli, nel centro storico Patrimonio Unesco di Napoli. La serata inizia alle 21.30 ed il pubblico sarà accolto, in questo suggestivo giardino pensile con luci soffuse, da gustoso aperitivo di benvenuto con stuzzicherie e vino e proseguirà con un emozionante mix con live musicale e performance di danza.

Serata artistica speciale nel cuore di Napoli

Ad attendere i partecipanti il talentuoso cantautore napoletano Daniele Montuori, in arte ‘A smile from Godzilla’ che proporrà cover Pop ed inediti tratti dall’album ‘Monday Morning’. L’immersione sensoriale continuerà durante il live con una speciale performance di danza di Sonia Di Sarno, artista poliedrica con esperienza internazionale. Per i partecipanti all’evento nella storica Casina Pompeiana sarà disponibile anche una mostra artistica.

L’evento è organizzato da Palazzo Venezia e NOMEA, premiata tra le migliori startup innovative italiane e citata su Forbes, e rispetterà tutte le normative vigenti con Green Pass obbligatorio e posti limitati con prenotazione obbligatoria.

Aperitivo Artistico di sera a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

Quando : venerdì 24 settembre 2021 ore 21.30

: venerdì 24 settembre 2021 ore 21.30 Dove: Palazzo Venezia Napoli – Via Benedetto Croce, 19 (NA) – Giardino Pensile

Palazzo Venezia Napoli – Via Benedetto Croce, 19 (NA) – Giardino Pensile Prezzo biglietto : € 15 (Aperitivo Servito – Musica&Ballet Performance – Mostra )

: € 15 (Aperitivo Servito – Musica&Ballet Performance – Mostra ) Info e prenotazioni : 0815528739 – Solo con WhatsApp 3282694680

: 0815528739 – Solo con WhatsApp 3282694680 Evento ufficiale – Pagina Facebook

Contenuto a pagamento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata