Ricomincio dai Libri alla Galleria Principe di Napoli: la fiera del libro diretta da Lorenzo Marone a Napoli

Due giorni dedicati ai libri ed agli incontri con gli autori nella Galleria Principe di Napoli con presentazioni, reading e tanto altro

Si terrà a Napoli il 25 e 26 settembre 2021 nella Galleria Principe di Napoli, la settima edizione della manifestazione Ricomincio dai Libri la grande fiera del libro che vede la direzione artistica dello scrittore napoletano Lorenzo Marone.

Ricomincio dai libri è stata organizzata in collaborazione con FoQuS – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli e vede il manifesto dell’evento creato anche quest’anno dall’artista napoletano Luca Carnevale. Il tema della kermesse è “adesso”, inteso come

“momento di un confronto, di riflettere su cosa c’è da fare per il domani, che vogliamo diverso”

Tanti eventi con al centro la Galleria Principe di Napoli

Dalle 10:30 alle 21:30 rivive la Galleria Principe di Napoli tra presentazioni di libri, eventi con autori e scrittori e tanto altro che troverete in allegato nel programma di dettaglio.

Da non perdere anche domenica 26 settembre dalle 10.00 alle 12.00 nella Sala Gallery Art il laboratorio di letture (0-6 anni) a cura di Nati Per Leggere Campania e poi dalle 10.30 alle 11.30 in Piazza Dante una bella passeggiata letteraria dal titolo “Tutti matti per in giro con gli Esposito”

A cura dell’Associazione Culturale Parole Alate. Una simpatica presentazione itinerante del nuovo romanzo di Pino Imperatore “Tutti matti per gli Esposito”. Una passeggiata in compagnia dell’autore che inizierà da Piazza Dante fino alla Galleria Principe di Napoli con interviste flash e letture teatralizzate.

Il programma di dettaglio dei due giorni dell’evento lo troverete qui in allegato.

Maggiori informazioni – Ricomincio dai libri

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata