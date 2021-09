Eugenio Bennato in concerto gratuito a Mercogliano (AV)

Un concerto gratuito di Eugenio Bennato a Mercogliano che chiude le rassegne dell’estate nel bel centro dell’avellinese

Un Settembre di musica e teatro a Mercogliano, vicino Avellino, che chiude alla grande Giovedì 16 settembre 2021 con il concerto di Eugenio Bennato alle 20:30 sul piazzale della stazione della Funicolare. Obbligatorie mascherine, green pass e distanziamento per accedere all’area spettacolo.

Un’estate particolare a Mercogliano tra teatro e musica che ha visto già un grande successo per gli spettacoli della compagnia teatrale Clan H che ha presentato “Plautinaria” il giorno 8 e della compagnia IL Demiurgo che Domenica 5 settembre ha proposto Robin Hood uno spettacolo per bambini e adulti.

E a Mercogliano si chiuderà alla grande con la bella musica di Eugenio Bennato che sarà in concerto la sera del 16 settembre nel Piazzale della Funicolare. In caso di maltempo lo spettacolo verrà riprogrammato per una nuova data.

Maggiori Informazioni – Estate a Mercogliano

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata