Campania Blues Festival: a Salerno il festival blues più longevo del mezzogiorno

Si terrà a Salerno la XVI edizione Il Campania Blues Festival 2021 il festival dedicato al blues più longevo del mezzogiorno con tanti grandi artisti italiani ed internazionali. Durante il festival anche visite guidate gratuite per scoprire la Salerno medievale

Dal 9 all’11 settembre 2021 alle ore 21,15 a Salerno tornerà, nella bella Stazione Marittima progettata da Zaha Hadid, il Campania Blues Festival il festival dedicato al blues più longevo del mezzogiorno. Questa del 2021 è la XVI edizione di un festival che può essere considerato il numero 1 dei festival Blues e Soul in Campania, una bella manifestazione che dal 2006 propone i migliori artisti italiani ed internazionali.

Il Campania Blues Festival propone anche visite gratuite alla scoperta della Salerno medievale

Nell’ambito del Festival del Blues verranno effettuate delle visite guidate gratuite all’acquedotto medievale al Duomo di Salerno, al Complesso di Santa Sofia e al centro storico alto di Salerno. Le visite verranno effettuate dal 9 all’11 settembre 2021 e riguarderanno la scoperta della Salerno medievale e verranno effettuate a cura delle associazioni culturali Genius Loci ed Erchemperto. La partecipazione gratuita ma la prenotazione è obbligatoria al numero 333 658 5357

Campania Blues Festival – il programma

Giovedì 9 settembre 2021

ore 21.15 – HAT IN THE GARRETT

ore 22.00 – NICK BECATTINI lifetime blues tour

Venerdì 10 settembre 2021

ore 21.15 – COLONEL V.

ore 22.00 – MIGHTY MO’ RODGERS BAND

Sabato 11 settembre 2021

ore 21.15 – BONNY JACK one blues man

ore 22.00 – GREG IZOR – Master of Blues Harmonica

Il costo del biglietto per il singolo concerto è di 6 euro; 15 euro per assistere ai 3 concerti.

