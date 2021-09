Giornata del Panorama FAI alla Baia di Ieranto: trekking all’alba, al tramonto, Kayak ed esplorazioni marine

© Pete Nowicki

Una giornata speciale nella straordinaria Baia di Ierano a Massalubrense tra trekking all’alba e al tramonto, visite in Kayak o all’area agricola e Esplorazioni Marine. Una giornata intera per scoprire le tante bellezze di un luogo stupendo vicino Napoli

Domenica 12 settembre 2021 si terrà in tutta Italia la Giornata del Panorama Fai dedicata ai paesaggi che circondano i suoi Beni e alla promozione della loro conoscenza. In Campania ci sarà una giornata speciale tutta dedicata alla conoscenza della Baia di Ieranto e del paesaggio che la circonda e un’occasione unica per godere dei suoi bellissimi panorami nelle diverse ore del giorno, attraverso trekking guidati sui sentieri della Baia e di Monte San Costanzo ed esplorazioni guidate, a terra e in mare.

Tanti appuntamenti a tutte le ore del giorno per conoscere la splendida Baia

Domenica 12 settembre 2021 si potrà godere dei bellissimi panorami della Baia di Ieranto nelle diverse ore del giorno, attraverso trekking guidati sui sentieri della Baia e di Monte San Costanzo ed esplorazioni guidate, a terra e in mare.

Le attività saranno diverse e orientativamente si terranno ai seguenti orari:

Ore 06.00, per veder sorgere l’alba sul sentiero che porta alla Baia, scoprire la natura al suo risveglio e godere della bellezza di questo luogo mitico in una maniera intima e speciale.

Ore 9:30 e alle ore 11:30, a conclusione del trekking, nell'ambito del laboratorio Chasing the Sun, sarà inoltre possibile inseguire i primi raggi del sole e fissarli con la tecnica della cianotipia, antico metodo di stampa fotografica, per realizzare un'originalissima istantanea in compagnia di Gaia Gargiulo, guida AIGAE.

Ore 10:30 al via le Esplorazioni Marine che, a bordo di kayak e con maschera e pinne, permetteranno di scoprire la Baia anche dal mare e approfondire il lavoro di conservazione ambientale in compagnia dei biologi marini e delle guide kayak impegnate nel progetto La Baia in fondo al Sentiero.

Olle 10:30 e alle 12:00 sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla scoperta del paesaggio rurale di Ieranto: dai muri a secco ai terrazzamenti coltivati ad olivo, dall'agrumeto agli orti. Un'occasione unica per conoscere cosa accade "dietro le quinte" con chi si prende cura quotidianamente della Baia, il custode Paolo Cacace.

Ore 15:30 un giro guidato in kayak lungo i tre chilometri di costa della Baia ci accompagnerà nelle luci calde del pomeriggio

Ore 16.30 un trekking al tramonto sui versanti del Monte San Costanzo consentirà di godere di un panorama a 360° aperto sui golfi di Napoli e Salerno.

Tutte le attività saranno condotte per piccoli gruppi (max 10 persone) da guide kayak in mare e guide ambientali escursionistiche sui sentieri CAI tra Monte San Costanzo e Monte Croce. Sulla pagina ufficiale tutte le informazioni relative agli appuntamenti, ai livelli di difficoltà, all’equipaggiamento richiesto, alle misure di sicurezza, prezzi ecc.

Giornata del Panorama: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 12 Settembre 2021

Domenica 12 Settembre 2021 Orari: Trekking all’alba: ore 06:00 – Visite nel Bene: ore 10:30/12:00 – Trekking tramonto: ore 16:30

Trekking all’alba: ore 06:00 – Visite nel Bene: ore 10:30/12:00 – Trekking tramonto: ore 16:30 Dove: Baia di Ieranto, Massalubrense, Napoli

Prezzo biglietto: Trekking all'alba e trekking al tramonto – Iscritti FAI 18€ – Intero 22€ – Ridotto (Residenti in Penisola Sorrentina) 18€ – Visita guidata all'area agricola – Iscritti FAI 5€- Intero 8€ – Ridotto 5€ – Esplorazioni Marine – Iscritti FAI 25€ – Intero 30€ – Ragazzi (da 8 a 18 anni) 20€ – Visita guidata in kayak – Iscritti FAI e ragazzi (8-18 anni) 15€ – Intero 20€

Contatti e informazioni: Tel. 335 8410253 – Email faiieranto@fondoambiente.it

Tel. 335 8410253 – Email faiieranto@fondoambiente.it Evento ufficiale

