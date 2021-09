Spettacoli gratuiti di satira e cabaret nel Castello Mediceo di Ottaviano

Spettacoli di satira e cabaret gratuiti nel particolare Palazzo Mediceo di Ottaviano che fu fondato in età longobarda prima dell’anno 1000 e appartenne per secoli alla famiglia de’ Medici e poi ai principi Lancellotti di Lauro.

Due spettacoli tra satira e cabaret potranno essere visti gratuitamente nel Palazzo Mediceo di Ottaviano nei giorni 4 e 5 settembre 2021 con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria per consentire ed il rispetto delle normative vigenti.

Il grande castello di Ottaviano, fondato in età longobarda prima dell’anno 1000, appartenne per secoli alla famiglia de’ Medici e poi ai principi Lancellotti di Lauro. Oggi fa parte del patrimonio del Comune di Ottaviano che vi organizza manifestazioni. Da non perdere i due prossimi eventi che si terranno il prossimo 4 e 5 settembre 2021 con ingresso gratuito e che sono:

4 settembre 2021 – Daniele Ciniglio e Giuseppe Arena – “Fuori dal web” . Daniele Ciniglio è un divertente comico originario di Ottaviano ed è molto conosciuto anche sui social, dove è noto per i suoi video esilaranti.

5 settembre 2021 – Paolo Caiazzo e Federico Salvatore – "Azz & Caiazz" – uno spettacolo divertente che ha avuto un grosso successo e presenta tanti cavalli di battaglia e pezzi inediti dei due artisti.

I due spettacoli avranno inizio alle 21, e le prenotazioni si effettuano sulla pagina ufficiale del Comune di Ottaviano dove si troveranno anche tutte le informazioni per gli eventi.

