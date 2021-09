Le Dionisiache, spettacolo itinerante nell’Anfiteatro Romano di Avella

Uno spettacolo originale e interessante, per adulti e bambini, che vuole avvicinare il pubblico al mondo classico, attraverso lo strumento del teatro e la magia di luoghi meravigliosi

Venerdì 4 settembre 2021 nell’Anfiteatro Romano di Avella si terrà Le Dionisiache uno spettacolo itinerante sul viaggio, che si incentra sull’Eneide, L’odissea, L’iliade e le grandi opere classiche dedicate al viaggio. Un evento itinerante, che torna dopo il successo della prima edizione, e che andrà in scena il 4 e il 18 settembre 2021 nella splendida cornice dell’Anfiteatro di Avella.

Un evento concepito per luoghi non teatrali di interesse storico che conduce lo spettatore in una metaforica “discesa negli inferi“. L’attore-Cicerone, veste panni attuali e usa un linguaggio comune e colloquiale aprendo una sorta di stargate verso il passato dove tutto si trasforma, riportando in vita le atmosfere del tempo che fu.

I racconti di Dioniso nell’Anfiteatro di Avella

Lo spettacolo prevede due date, il 4 e 18 settembre 2021 tra le bellezze dell’Anfiteatro romano in cui ci saranno tre orari di rappresentazione: alle 19.30, 20.30 e 21.30. In particolare:

4 settembre 2021 Itinera-tour con Rosaria De Cicco: un viaggio itinerante nel mito, nella fragilità dell’essere umano, ma sempre affrontato con toni leggeri, talvolta anche brillanti.

un viaggio itinerante nel mito, nella fragilità dell’essere umano, ma sempre affrontato con toni leggeri, talvolta anche brillanti. 18 settembre 2021, Impero con Corrado Taranto: La storia dell’Impero Romano viene raccontata attraverso la storia delle donne e degli uomini che si celano dietro ai personaggi storici, un tuffo nella loro vita privata.

Le Dionisiache ad Avella: prezzi, orari e date

Contatti e informazioni: prenotazione obbligatoria – info@mens-lab.it – 379 2377322 – 389 8729750 – pagina Facebook

