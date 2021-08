Teatro Trekking Festival 2021: una rassegna teatrale in itinere nei posti più belli della Campania

Un’esperienza nuova e diversa con spettacoli teatrali in luoghi straordinari che vengono raggiunti con una passeggiata guidata per scoprire le bellezze della zona. Una rassegna teatrale itinerante particolare e da non perdere

Inizia il Teatro Trekking Festival (TTF) una rassegna teatrale itinerante con 4 spettacoli che si svolgeranno dal 29 agosto al 18 settembre 2021 coniugando il trekking e il teatro. Due attività che regalano emozioni e che vengono presentate assieme sperimentando un nuovo modo di esplorare il territorio e di fare teatro.

Un’opportunità per vivere una nuova esperienza di fruizione dei luoghi che combina vari itinerari naturalistici e urbani al termine dei quali si assiste ad uno spettacolo teatrale all’interno di luoghi suggestivi location. Per ogni manifestazione si effettuerà infatti prima una passeggiata naturalistica o urbana e poi si assisterà allo spettacolo all’interno di suggestivi luoghi. In particolare gli eventi si terranno a San Nicola Baronia, a Praiano, a Cusano Mutri con una piccola uscita fuori regione a Minturno, zona vicinissima ai mari della costa casertana e domizia.

Il progetto è organizzato dalla Gabbianella Club Events, Proyecto España e Il Pozzo e il Pendolo. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione obbligatoria e si può partecipare sia al Singolo evento, con trekking + teatro, o volendo solo al singolo spettacolo teatrale.

Teatro Trekking Festival – programma

29 agosto – San Nicola Baronia – L’AMORE HA PIÙ STANZE DI UN BORDELLO di Gabriel Garcìa Marquez con Rosalba Di Girolamo e Giulio Martino- Rinviata

L’AMORE HA PIÙ STANZE DI UN BORDELLO di Gabriel Garcìa Marquez con Rosalba Di Girolamo e Giulio Martino- 4 settembre – Praiano – TU, MIO – di Erri De Luca con Nico Ciliberti e Giacinto Piracci

TU, MIO – di Erri De Luca con Nico Ciliberti e Giacinto Piracci 12 settembre – Cusano Mutri – ANIMALI COME NOI – da Sei una bestia, Viskovitz di Alessandro Boffa con Paolo Cresta e Carlo Lomanto

ANIMALI COME NOI – da Sei una bestia, Viskovitz di Alessandro Boffa con Paolo Cresta e Carlo Lomanto 18 settembre – Minturno – IL GABBIANO – di Richard Bach con Nico Ciliberti e Francesco Desiato

Di seguito i prezzi:

Singolo evento (trekking + teatro) 30,00 €

Singolo spettacolo teatrale 15,00 €

Abbonamento n. 2 eventi (trekking + teatro): € 55,00/pax

Abbonamento n. 3 eventi (trekking + teatro): € 72,00/pax

Abbonamento n. 4 eventi (trekking + teatro): € 88,00/pax

(non sono disponibili abbonamenti per partecipare solo agli spettacoli teatrali).

Informazioni e prenotazione obbligatoria – Teatro Trekking Festival – info@teatrotrekkingfestival.it 081 410118 – 081 19578456

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata