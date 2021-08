Capodanno Bizantino 2021 in Costiera Amalfitana: il suggestivo corteo storico tra Amalfi e Atrani

Ph Facebook Capodanno Bizantino

Il Capodanno Bizantino ad Amalfi ci regala da anni un suggestivo Corteo Storico che si svolge con oltre 100 figuranti in costume d’epoca tra le stradine di Amalfi e Atrani cui segue la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana sulla scalinata dello straordinario duomo di Amalfi

Atmosfere Medievali ad Amalfi il 31 agosto e il 1 settembre 2021 con una grande sfilata tra paggi, dame e cavalieri in costume d’epoca per l’incoronazione del nuovo Magister di Civiltà Amalfitana. Un corteo storico in costume che coinvolge Amalfi e Atrani che sarà abbinato ad altri appuntamenti culturali.

Ogni anno, nei due giorni indicati, le città di Amalfi e Atrani rievocano col Capodanno Bizantino l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nell’epoca dell’Impero d’Oriente del quale Amalfi era una periferia autonoma. Due giorni di eventi e festeggiamenti che coinvolgono cittadini, visitatori e turisti della Costiera con un evento organizzato dal Comune di Amalfi, in collaborazione con il Comune di Atrani e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

Il Corteo Storico in costume per le vie di Amalfi ed Atrani

Evento principale del Capodanno Bizantino è suggestivo Corteo Storico che si svolge il primo settembre, con oltre 100 figuranti in costume d’epoca, cui segue la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana, con il particolare rito medievale ispirato all’incoronazione dei Duchi di Amalfi.

La grande festa del Capodanno Bizantino segue un preciso cerimoniale:

il 31 agosto è previsto nell’Arsenale della Repubblica un convegno di studio sul Medioevo amalfitano

sul Medioevo amalfitano il 1° settembre l’imponente e ricco Corteo Storico accompagna il Magister lungo il percorso che da Amalfi porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani , dove ha luogo la cerimonia di investitura alla presenza dell’Arcivescovo.

accompagna il Magister lungo il percorso porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto , dove ha luogo la cerimonia di investitura alla presenza dell’Arcivescovo. Dopo l’investitura l’imponente corteo e il Magister tornano in corteo ad Amalfi dove sulla suggestiva scalinata della Cattedrale di S. Andrea, il bellissimo Duomo, verrà presentato alla cittadinanza.

Completeranno il programma, una serie di appuntamenti e di eventi musicali in piazza tra cui lo spettacolo “Amalfi 839 a.d. – The epic Musical” in scena all’Arsenale della Repubblica il 31 agosto alle ore 22:00 ed il 1 settembre alle ore 21:30 (prenotazioni obbligatorie al 339 4839369 ) e con le “Passeggiate Bizantine” – in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche Costa d’Amalfi – in programma il 1 settembre alle ore 10:30 (prenotazioni obbligatorie al 371 5991002).

