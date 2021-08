SuoNa Festival 2021: concerti nella ex- base Nato di Bagnoli a Napoli

immagine di repertorio

Una serie di concerti da non perdere nella ex Base Nato di Bagnoli a Napoli.Arriva il SuoNa festival con tanti grandi artisti tra cuiVenerus, Ghemon, Psicologi e poi tanti altri tra cui Mecna, Ariete, Ketama sempre nei grandi spazi all’aperto della ex – base Nato di Bagnoli

Dal 29 agosto all’1 settembre 2021 la rassegna sarà “SUONA Bike-in”, un festival eco friendly prodotto e organizzato da Ufficio K che sarà anche raggiungibile in bicicletta con 4 giornate di concerti, workshop, performance artistiche e iniziative green.

In questi primi 4 giorni ci saranno grandi nomi della musica indie come Venerus (il 29 agosto) Ghemon (30 agosto) e Psicologi (1 settembre) che sono gli artisti annunciati per questa edizione che punta a incentivare la mobilità sostenibile per il “SUONA Bike-in” che sarà una esperienza innovativa e non solo uno spettacolo.

Un festival raggiungibile in bicicletta a zero emissioni aggiuntive rispetto ad un normale concerto, da vivere in piena sicurezza con i biglietti per assistere ai concerti del festival che sono in vendita sui circuiti Go2 e TicketOne al costo di 20 euro + prevendita. I ticket permetteranno allo spettatore di accedere all’area della Ex Base Nato con la propria bicicletta. Ogni biglietto garantisce il posto unico allo spettatore e lo stallo per la bici.

Ma il Suo.Na Festival continua anche a Settembre

Continua anche dopo il Suona festival che riempirà di musica la ex Base Nato di Bagnoli fino al 17 settembre 2021 Di seguito gli altri concerti.

Suo.Na Festival – Ex Base Nato di Bagnoli Napoli

Venerus – 29 agosto 2021

Ghemon – 30 agosto 2021

Psicologi – 1 settembre 2021

Mecna – 5 settembre 2021

Ariete – 8 settembre 2021

Ketama – 9 settembre 2021

Coco – 11 settembre 2021

Margherita Vicario – 12 settembre 2021

Miss Keta – 16 settembre 2021

Cachemire – 17 settembre 2021

