Summer Fest 2021: eventi serali nei giardini di Palazzo Reale a Napoli

Continuano anche per settembre gli eventi serali nei giardini di Palazzo Reale a Napoli per la rassegna Summer Fest con spettacoli, concerti e reading

Il Palazzo Reale Summer Fest, nella sua prima edizione del festival culturale, è realizzato di sera all’interno di Palazzo Reale di Napoli all’aperto nel Giardino Romantico, e i suoi eventi continuano anche per settembre 2021

Già tanti eventi a luglio e agosto nel fresco dello straordinario Giardino Romantico e tra i cortili del palazzo al chiaro di luna e ora si continua anche per Settembre. Al momento noti i seguenti eventi con biglietti acquistabili su GO2 o TicketOne.

Palazzo Reale Summer Fest: i prossimi eventi

Gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle misure di prevenzione in atto e si terranno nel Giardino Romantico di Palazzo Reale all’aperto dal giovedì alla domenica. Il Green Pass non è necessario per l’Aperitivo Reale ma è obbligatorio per assistere agli eventi serali. I biglietti per gli spettacoli includono un ingresso per visitare la struttura museale nella settimana successiva agli eventi. (prezzi indicativi)

SABATO 28 AGOSTO 2021 ore 21.40 – Remo Anzovino – Ingresso tavoli € 12.00

DOMENICA 29 AGOSTO ore 21.40 – Michela Giraud – La verità ,nient’altro che la verità lo giuro! – posto a tavolo € 25.00

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 2021 ore 21.40 – Teresa Ciabatti – Presentazione Libro – Ingresso tavoli su invito

VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2021 ore 21.40 – Monica Guerritore in “dall’inferno all’infinito” – Ingresso tavoli € 19.00

DOMENICA 5 SETTEMBRE – Francesca Michielin “Live Fuori dagli Spazi” – ingresso tavoli € 35.00

Maggiori informazioni – Palazzo Reale Summer Fest

